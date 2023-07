Eine Woche vor dem Auftakt in der 3. Liga hat sich Trainer Torsten Ziegner beim MSV Duisburg auf Kapitän, Stellvertreter und Mannschaftsrat festgelegt.

Der MSV Duisburg hat einen neuen Kapitän. Sebastian Mai wird in der Saison 2023/24 die Elf von Trainer Torsten Ziegner auf den Platz führen. Das hat der Drittligist am Freitag (28. Juli) bekanntgegeben. Auch sein Vertreter und der Mannschaftsrat wurden bestimmt.

"Basti Mai hat sich in der vergangenen Saison als starke Führungspersönlichkeit gezeigt", begründet Ziegner die Entscheidung auf der Vereinshomepage. "Wir glauben, dass er mit diesem offiziellen Amt noch mehr Verantwortung für das Team tragen wird."

Mai war im vergangenen Saison von Dynamo Dresden zu den Meiderichern. In der Innenverteidigung war der 29-Jährige auf Anhieb Stammspieler und Anführer. In 26 Partien erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere vor.

Sein Stellvertreter wird Marvin Bakalorz. Ihn bezeichnet Ziegner als "einen sehr erfahrenen Spieler, der eine ganz wichtige Rolle im Team spielt und eindrucksvoll ausfüllt." Der 33-Jährige zählt zu den Routiniers im Team und geht in seine dritte MSV-Saison.

Ergänz werden Mai und Bakalorz im Mannschaftsrat von Caspar Jander, Thomas Pledl und Niklas Kölle. "Caspar Jander hat schon in der vergangenen Saison die Gruppe der jungen Spieler gut vertreten und wird mit dieser Aufgabe weiter wachsen", ist sich Ziegner sicher. "Thomas Pledl ist zwar neu in Meiderich, hat uns alle in diesen ersten Wochen als Typ und mit seiner Leistung auf dem Platz von sich überzeugt – ein Top-Profi."

Mit einem Augenzwinkern fügt Ziegner hinzu: "Und mit Niklas Kölle haben wir den Vertreter der ‚Verrückten‘ im Team … aber im Ernst: auf Niklas ist Verlass, er ist ein absolut meinungsstarker Spieler, der deutlich anspricht, wo er Verbesserungsmöglichkeiten sieht."

Gut eine Woche vor dem Auftakt sind somit alle Ämter verteilt. Am Sonntag, den 6. August (16.30 Uhr) startet der MSV beim SC Freiburg II in die neue Drittliga-Saison. Zuvor steht ein letzter Test in Homberg gegen De Graafschap aus den Niederlanden (Samstag, 29. Juli, 14 Uhr, RS-Liveticker).