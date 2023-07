Drittligist Rot-Weiss Essen hat einen neuen Stürmer in seinen Reihen. Leonardo Vonic kam am Mittwoch zum ersten Mal bei einem Testspiel zum Einsatz.

Im Fußball kann es manchmal sehr schnell gehen. Am Samstag stand Leonardo Vonic noch für den 1. FC Nürnberg II beim Regionalliga-Spiel gegen DJK Vilzing (3:5) auf dem Rasen und nur drei Tage später wurde der Stürmer dann bei Rot-Weiss Essen als Neuzugang vorgestellt.

Der 20-Jährige hatte nach dem obligatorischen Medizincheck an der Hafenstraße einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

Am Mittwoch absolvierte der Kroate dann direkt seine erste Partie im RWE-Trikot. Beim 6:0-Testspielerfolg gegen den Essener Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop wurde er zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Seinen ersten Treffer verpasste der Stürmer, als er das Tor nach einer Ecke per Kopf nur knapp verfehlte. "Schade, dass ich mein Tor nicht gemacht habe, aber es war insgesamt ein tolles Gefühl. Ich hätte es nicht erwartet, dass zu einem Testspiel so viele Fans kommen. Das bin ich nicht gewohnt, aber es hat Spaß gemacht", erklärte Vonic in seinem ersten Interview nach der Partie.

Auf die Frage, was bislang die größte Kulisse war, vor der Vonic spielte, antwortete der 20-Jährige: "3000, 4000 Fans müssten das bei einem Länderspiel gewesen sein." An der Hafenstraße erwarten den Youngster dann natürlich ganz andere Zahlen. In der letzten Saison hatte RWE den zweitgrößten Zuschauerschnitt der gesamten 3. Liga. "Darauf freue ich mich. Die Fans haben bei meiner Entscheidung auch eine große Rolle gespielt", betonte der neue Stürmer.

Ich bin sehr hungrig nach Toren. Das kann ich definitiv sagen. Ich will einfach nur Tore schießen. Mein Ziel ist es, dass ich auch in der 3. Liga an meine Leistungen anknüpfen kann und so viele Tore wie möglich schießen werde. Leonardo Vonic.

Vonic ist laut eigenen Aussagen in der Offensive flexibel einsetzbar. Am wohlsten fühlt er sich im Sturmzentrum und auf Linksaußen: "Das sind meine zwei Lieblingspositionen. Ich bin sehr hungrig nach Toren. Das kann ich definitiv sagen. Ich will einfach nur Tore schießen. Mein Ziel ist es, dass ich auch in der 3. Liga an meine Leistungen anknüpfen kann und so viele Tore wie möglich schießen werde."