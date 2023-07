Drittligist Rot-Weiss Essen gastiert am kommenden Samstag (29. Juli) zum Testspiel beim Liga-Konkurrenten SC Verl.

Noch zwei Testspiele bestreitet Rot-Weiss Essen in der diesjährigen Sommervorbereitung. Dass der Drittligist am Mittwochabend (26. Juli, 19 Uhr) in Stoppenberg auf den Essener Oberliga-Aufsteiger Adler Union Frintrop trifft, war bereits seit Wochen klar. Nun ist allerdings auch der Gegner für die Generalprobe gefunden worden.

RWE gastiert am Samstag (29. Juli, 14 Uhr) beim Liga-Konkurrenten SC Verl. Beide Mannschaften kennen sich bereits aus der letzten Saison. Damals endeten beide Spiele Remis (1:1, 2:2). Somit dürfte es eine Partie auf Augenhöhe werden. Für die Rot-Weissen ist das Spiel in Verl der letzte Test vor dem Saisonauftakt beim Halleschen FC (04. August, 19 Uhr). Nach RS-Infos wird dieser Test über 120 Minuten ausgetragen.

Wie Rot-Weiss Essen in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgab, wird das Duell unter Ausschluss der Öffentlichkeit und somit ohne Fans ausgetragen. In der Meldung heißt es: "Rot-Weiss Essen wird die Sommervorbereitung eine Woche vor Pflichtspielstart mit einem Testspiel gegen Drittliga-Konkurrent SC Verl abschließen. Anstoß in der Sportclub-Arena ist am kommenden Samstag (29. Juli), um 14 Uhr. Auch wenn sich beide Klubs gewünscht hätten, ihre Saison-Generalprobe vor Zuschauern auszutragen, muss das Spiel leider ohne Fans stattfinden. Die Bauarbeiten an der Poststraße befinden sich zwar in den letzten Zügen, sind allerdings am kommenden Wochenende noch nicht final fertiggestellt. Eine Austragung im Stadion an der Hafenstraße hingegen ist nach dem Rasentausch nicht möglich, die Fläche darf noch nicht bespielt werden."

Die Fans werden aber eine Möglichkeit haben, die Partie dennoch live mitzuverfolgen. Denn: Verl wird einen Livestream organisieren. Diese Nachricht bestätigte RWE in der Pressemitteilung: "Um trotzdem Gelegenheit zu geben, das Kräftemessen zwischen Rot-Weiss und Verl mitzuerleben, bietet der SC Verl einen Livestream auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal an. Das Angebot ist gratis."