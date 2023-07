RWE: Zweimaliger kroatischer U20-Nationalspieler im Visier

Rot-Weiss Essen scheint den gesuchten Angreifer in der Regionalliga Bayern gefunden zu haben. Seine Werte sind sehr interessant.

In elf Tagen (Freitag, 4. August, 19 Uhr) eröffnet Rot-Weiss Essen die Drittliga-Saison beim Halleschen FC. Zwei Stellen sind derzeit noch zu besetzen im RWE-Kader.

Ein Angreifer soll kommen, zudem ein offensiver Flügelspieler. Die Suche nach dem Stürmer wird konkreter. Denn nach RS-Infos, zuerst berichtete die Bild", hat RWE gesteigertes Interesse am 20-jährigen Leonardo Vonic.

Der steht bis zum 30. Juni 2024 beim 1. FC Nürnberg II unter Vertrag, für die Zweitliga-Profis kam er bisher nicht zum Zug. Dafür erfolgreich in der Regionalliga Bayern. Hier sammelte er in der abgelaufenen Runde in 36 Spielen stolze 29 Scorerpunkte (22 Tore, sieben Vorlagen).

Der zweimalige kroatische U20-Nationalspieler konnte trotzdem bisher keinen bleibenden Eindruck bei den FCN-Profis erwecken. Vielleicht die Chance für RWE, die nach Bild-Infos 90.000 Euro Ablöse für den Angreifer zu zahlen bereit sind, nachdem dieser wohl signalisierte, in Nürnberg nicht verlängern zu wollen. Sollte der Deal klappen, wäre der Stürmer mit einem Marktwert von 600.000 Euro auf Anhieb der wertvollste Spieler im Essener Kader.

Kaderübersicht RWE

Vertrag bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich, Marvin Obuz

Vertrag bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser, Ole Springer, Ekin Celebi

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ekin Celebi (Hannover 96), Ole Springer (Werder Bremen II) , Marvin Obuz (1. FC Köln / Leihe)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt), Timur Kesim (ETB SW Essen), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg)