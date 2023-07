Testspiele: So testete die Konkurrenz von MSV und RWE

Bei den Teams der 3. Liga standen die nächsten Testspiele an. Saarbrücken und Ingolstadt ärgerten Bundesligisten, ein Aufsteiger feierte seinen Pflichtspielauftakt.

Für Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg setzte es am Wochenende Testspielniederlagen. Während RWE gegen Eintracht Braunschweig unterlag (0:1), verlor der MSV in seinem Trainingslager bei Regionalligist Lokomotive Leipzig (0:1).

Auch bei der Konkurrenz der beiden Revierklubs wird fleißig getestet. Hier eine Übersicht über die Ergebnisse:

VfL Osnabrück - Viktoria Köln 1:0

Viktoria Köln musste sich wie RWE auch einem Zweitligisten bei dessen Generalprobe geschlagen geben. Der einzige Treffer des Tages war dabei ein Eigentor der Kölner. Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück startet am kommenden Wochenende in den Ligabetrieb.

Waldhof Mannheim – SV Elversberg 0:2

Der nächste Test gegen einen Zweitliga-Aufsteiger, die nächste Niederlage für einen Drittligisten: Auch Waldhof Mannheim konnte keinen Sieg feiern, der amtierende Meister der 3. Liga gewann durch einen frühen Treffer von Jannik Rochelt (2.) und einem Treffer kurz vor Schluss (88.).

1. FC Saarbrücken – Borussia Mönchengladbach 1:2

In einem ansehnlichen Spiel anlässlich des 120. Vereinsjubiläums gegen den Bundesligisten unterlagen die Saarbrücker nach einer guten Leistung 1:2. Neuzugang Tomas Cvancara brachte die Borussia in der dritten Minute in Führung, nur wenig später erhöhte Nathan Ngoumou (10.). Die Gastgeber kamen von da besser in die Partie und zu Chancen und belohnten sich fünf Minuten vor Schluss, als Kai Brünker einen Freistoß ins Netz köpfte.

FC Ingolstadt - 1. FC Heidenheim 1:1

Im ersten Härtetest der Vorbereitung kam Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim nicht über ein Remis hinaus. Im ersten Durchgang erzielte Jan-Niklas Beste die Führung und scheiterte zudem mit einem Elfmeter an FCI-Torwart und Ex-Heidenheimer Marius Funk. In der 86. Minute kam Ingolstadt dann durch Felix Keidel zum Ausgleich.

SV Sandhausen – Astoria Walldorf 2:1

Der SV Sandhausen testete gegen einen Klub aus der Regionalliga Südwest. Gegen Astoria Walldorf musste der Absteiger aber einen Halbzeitrückstand drehen und konnte sich spät mit dem 2:1-Sieg belohnen. Die Führung für Walldorf durch Boubacar Barry (16.) drehten im zweiten Spielabschnitt Franck Evina vom Elfmeterpunkt (59.) und der eingewechselte Livan Baha Burcu kurz vor Abpfiff.

Preußen Münster – Borussia Mönchengladbach II 2:1

Letztes Jahr Topspiel in der Regionalliga, jetzt Generalprobe für die Borussen. Und wie in der letzten Saison behielten die Münsteraner die Oberhand, Joel Grodowski und Niko Koulis erzielten die Treffer der Preußen. Shio Fukuda (62.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Eutin 08 – VfB Lübeck 0:7 (Schleswig-Holstein-Pokal)

Aufsteiger Lübeck musste bereits zum ersten Pflichtspiel der Saison antreten, erledigte seine Hausaufgaben in Eutin aber souverän. Cyrill Akono, Tommy Grupe (je 2), Mattis Daube, Tarik Gözüsirin und Florian Egerer sorgten beim lockeren 7:0-Erfolg für die Lübecker Tore.

Almere City – SC Verl 1:0

FSV Zwickau – Dynamo Dresden 0:3

BSG Chemie Leipzig – Erzgebirge Aue 0:1

Pogon Stettin – Hallescher FC 2:3

Blitzturnier Unterhaching (2x30 Minuten, Mit SpVgg Unterhaching, 1. FC Nürnberg, 1860 München)