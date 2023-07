Der MSV Duisburg musste sich im Test Regionalligist Lok Leipzig 0:1 geschlagen geben. Torsten Ziegner analysiert und gibt ein Update zu Stürmer Benjamin Girth.

Zweit Testspiele, zwei Niederlagen und keine Tore. Nach dem 0:3 gegen Hannover 96, musste sich der MSV Duisburg am Freitagabend zum Abschluss des Trainingslagers in Thüringen auch Regionalligist Lok Leipzig geschlagen geben (0:1).

„Man kann dieses Spiel betrachten und meinen, dass es manchmal einen Dämpfer zur rechten Zeit braucht“, sagte MSV-Trainer Torsten Ziegner zu den vereinseigenen Medien. „Ich behaupte aber, dass wir diesen Dämpfer nicht gebraucht hätten.“ Ermüdungserscheinungen nach fünf Tagen Trainingslager wollte er jedenfalls nicht als Ausrede zählen lassen: „Auch im Laufe der Saison wird es darum gehen Widerstände zu überstehen, das haben die Jungs heute nicht getan.“

Besonders auffällig war natürlich, dass die Zebras in beiden Testspielen kein Tor zustande brachten. Allerdings gibt es dafür auch eine gute Erklärung. Es fehlen derzeit die Stürmer.

Neben Phillip König (Belastungsschmerzen im Oberschenkel) und der neuen Hoffnung Pascal Köpke (muskuläre Probleme), die beide bereits vor dem Spiel gegen Leipzig abreisten, fehlte am Freitag auch noch Benjamin Girth. Chinedu Ekene war also der einzig verbleibende Angreifer, under dieser fällt nicht gerade in die Kategorie Tormaschine (ein Saisontreffer 2022/2023.).

Folglich dürfte Ziegner erleichtert sein, dass es bei Girth Entwarnung gibt. Denn er und Niklas Kölle wurden lediglich geschont. „Benny hätte heute spielen können. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil ein Spiel sich vom Training unterscheidet", erklärte der Trainer und betonte: „In einem Spiel zieht Benny nicht zurück, sondern geht voll hin.“

Stichwort „zurück“. Der MSV Duisburg kehrt früher, nämlich schon am Samstag vom Trainingslager in die Heimat zurück.

"Wir sind die Planung für die nächsten zwei Wochen angegangen und haben uns dann für unseren üblichen Rhythmus entschieden. Das heißt, dass wir heute, am Freitag, spielen, am Samstag regenerieren und dann einen freien Tag einplanen", erläuterte Ralf Heskamp. Zur finanziellen Planung meint Heskamp: "Wir haben glücklicherweise mit dem Hotel bereits eine vernünftige Einigung gefunden."