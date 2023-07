3. Liga: Spieltage 2-8 terminiert - RWE häufig am Sonntag, SCP fast immer samstags

Während der MSV Duisburg einen ausgewogenen Spielplan erwischt hat, müssen sich die Anhänger von Rot-Weiss Essen regelmäßig den Sonntag freihalten.

Der DFB hat auch in der 3. Liga die Spieltage zwei bis acht terminiert. Rot-Weiss Essen hat dabei besonders häufig den Sonntag erwischt. Auf das Auftaktspiel am Freitag, 4. August, gegen den Halleschen FC folgen an den nächsten sieben Spieltagen gleich vier Sonntags-Partien. Nur zweimal ist RWE samstags im Einsatz, hinzu kommt das Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln am Mittwoch (22. August).

Etwas ausgewogener geht es da bei den Zebras zu. Der MSV Duisburg muss an den ersten acht Spieltagen dreimal samstags, zweimal sonntags, zweimal freitags und in der englischen Woche am Dienstag ran.

Die Fans von Preußen Münster dürfen sich derweil auf zahlreiche Partien am Samstag freuen. Gleich sechs der ersten acht Spiele finden in der 14-Uhr-Konferenz statt. Lediglich das direkte Duell gegen Rot-Weiss Essen am 4. Spieltag fällt auf einen Sonntag (27. August, 19.30 Uhr).

Auch gegen den BVB II, der viermal samstags, zweimal sonntags, einmal freitags und einmal am Mittwoch im Einsatz ist, kommt es zum Aufeinandertreffen. Gleich am ersten Spieltag ist der BVB am Samstag zu Gast in Münster (5. August). Der MSV empfängt den Aufsteiger dann am 8. Spieltag ebenfalls samstags (30. September). RWE, MSV und BVB II treffen erst im späteren Saisonverlauf direkt aufeinander.

Die Ansetzungen für RWE, MSV, BVB II und Münster im Überblick

1. Spieltag

Freitag, 4. August (19 Uhr)

Hallescher FC - Rot-Weiss Essen

Samstag, 5. August (14 Uhr)

Preußen Münster - Borussia Dortmund II

Sonntag, 6. August (16.30 Uhr)

SC Freiburg II - MSV Duisburg

2. Spieltag

Samstag, 19. August (14 Uhr)

Arminia Bielefeld - Preußen Münster

MSV Duisburg - 1860 München

Sonntag, 20. August

Borussia Dortmund II - SC Freiburg II (13.30 Uhr)

Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue (19.30 Uhr)

3. Spieltag

Dienstag, 22. August (19 Uhr)

Hallescher FC - MSV Duisburg

Preußen Münster - FC Ingolstadt

Mittwoch, 23. August (19 Uhr)

Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen

Jahn Regensburg - Borussia Dortmund II

4. Spieltag

Freitag, 25. August (19 Uhr)

MSV Duisburg - SSV Ulm

Samstag, 26. August (14 Uhr)

Borussia Dortmund II - Dynamo Dresden

Sonntag, 27. August (19.30 Uhr)

Rot-Weiss Essen - Preußen Münster

5. Spieltag

Freitag, 1. September (19 Uhr)

1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund

Samstag, 2. September (14 Uhr)

SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen

Preußen Münster - Waldhof Mannheim

Sonntag, 3. September (16.30 Uhr)

Jahn Regensburg - MSV Duisburg

6. Spieltag

Freitag, 15. September (19 Uhr)

MSV Duisburg - SC Verl

Samstag, 16. September (14 Uhr)

Rot-Weiss Essen - Jahn Regensburg

Borussia Dortmund II - Viktoria Köln

SV Sandhausen - Preußen Münster

7. Spieltag

Samstag, 23. September (14 Uhr)

Viktoria Köln - MSV Duisburg

SC Verl - Borussia Dortmund II

Preußen Münster - VfB Lübeck

Sonntag, 24. September (13.30 Uhr)

SSV Ulm - Rot-Weiss Essen

8. Spieltag

Samstag, 30. September (14 Uhr)

MSV Duisburg - Preußen Münster

Sonntag, 1. Oktober

Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden (13.30 Uhr)

Borussia Dortmund II - SpVgg Unterhaching (16.30 Uhr)