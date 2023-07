Drittligist Rot-Weiss Essen biegt im Trainingslager in Wesendorf auf die Zielgerade ein. So sieht der Plan für die letzten Tage aus.

Gemischte Gefühle hatte Christoph Dabrowski nach dem Abpfiff am Mittwochabend in Langlingen. Zwar hatte Rot-Weiss Essen gegen den mutigen und gut aufgelegten Regionalligisten Teutonia Ottensen auch das vierte Testspiel in der diesjährigen Sommervorbereitung gewonnen (2:1), aber die Leistung in der zweiten Hälfte warf einige Fragen auf.

Kaum ein Spieler konnte sich nach der Halbzeitpause wirklich empfehlen. Auch der Essener Coach hatte keine Antwort auf die Diskrepanz zwischen dem ersten und zweiten Durchgang: "Wieder zwei verschiedene Halbzeiten. Ich kann aber nicht erklären, warum das so war."

Positiv: RWE kann in der Vorbereitung weiterhin eine weiße Weste aufweisen und jeder Spieler, der fit war, kam zum Einsatz und durfte sich präsentieren. Am Donnerstagvormittag geht es für die Rot-Weissen mit der nächsten teambuildenen Maßnahme weiter. Um 16.15 Uhr sollte dann ursprünglich die vierte Trainingseinheit in diesem Trainingslager stattfinden, aber der Plan wurde geändert und das Training wird ausfallen. Dafür bekommt die Mannschaft einen freien Nachmittag.

Der Freitag wird dagegen dann wieder intensiv. Dort steht eine Doppel-Einheit auf dem Programm. Um 10 Uhr und 16.15 Uhr wird Dabrowski seine Mannschaft auf den Platz im LaVital-Hotel bitten. Es ist der letzte volle Tag im Trainingslager – entsprechend soll die Intensität nochmal richtig hochgefahren werden.

Zum Abschluss reist der Drittligist am Samstag zur Hamburger Straße. Dann gastiert RWE beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Es kommt dabei zu einem echten XXL-Test über zwei Stunden, also vier Halbzeiten mit jeweils 30 Minuten. Ab 13 Uhr (RevierSport-Liveticker) geht es los.

RWE-Trainer Dabrowski freut sich auf den Härtetest der bisherigen Vorbereitung: "Am Samstag werden wir noch mehr gefordert sein. Braunschweig steht eine Woche vor dem Punktspielstart in der 2. Liga. Da spielen wir 120 Minuten. Die Jungs müssen jetzt beißen."

Der RWE-Plan im Trainingslager für die letzten Tage:

Donnerstag: Teambuildene Maßnahme + freier Nachmittag

Freitag: Zwei Trainingseinheiten, 10 Uhr und 16.15 Uhr

Samstag: Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (2. Liga, 13 Uhr)