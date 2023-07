Am zweiten Tag trainierte Drittligist Rot-Weiss Essen gleich zweimal in Wesendorf. So sahen die unterschiedlichen Einheiten aus.

Tag zwei im Trainingslager von Rot-Weiss Essen ist geschafft. Es stand eine abwechslungsreiche Doppel-Einheit auf dem Programm. Um 10 Uhr und 16.15 Uhr bat Cheftrainer Christoph Dabrowski seine Mannschaft auf den Trainingsplatz im niedersächsischen Wesendorf.

Linksverteidiger und Neuzugang Ekin Celebi konnte wie erwartet – RevierSport berichtete – nach seinen Leistenproblemen die erste Einheit komplett mit der Mannschaft absolvieren. Außer Jakob Golz (Antibiotika-Behandlung), Aaron Manu (Achillessehnenreizung), der ein Lauftraining absolvierte, und Felix Bastians (Routineuntersuchung beim Arzt) waren somit alle 24 Akteure mit dabei.

In der ersten Einheit lag der Fokus besonders auf Spielformen. Speziell das Spiel über außen, einstudierte Kombinationen, Laufwege und gezielte Bälle in die Spitze wurden dabei intensiv trainiert. In einer Spielform agierten Moussa Doumbouya und Ron Berlinski als Doppelspitze in einem 4-4-2-System.

Im Nachmittagstraining wurde die Mannschaft geteilt. Eine Gruppe trainierte im Kraftraum, die andere übte intensiv Standardsituationen in verschiedenen Variationen mit Co-Trainer Paul Freier. Nach der Hälfte der Zeit wurde gewechselt. Dabei auffällig: Präzise Standards von Cedric Harenbrock und eine gute Sprungkraft von Moussa Doumbouya.

Am Mittwoch (18.30 Uhr) steigt für die Rot-Weissen dann das erste Testspiel im Trainingslager. RWE trifft auf den Regionalligisten Teutonia Ottensen. Die Partie findet in Langlingen, rund 20 Kilometer vom LaVital-Hotel entfernt, statt. Vormittags steht noch eine teambuildene Maßnahme an.

Der RWE-Plan im Trainingslager:

Montag: Eine Trainingseinheit, 16.15 Uhr

Dienstag: Zwei Trainingseinheiten, 10 Uhr und 16.15 Uhr

Mittwoch: Teambuildene Maßnahme + Testspiel gegen Teutonia Ottensen (Regionalliga, 18.30 Uhr)

Donnerstag: Teambuildene Maßnahme + eine Trainingseinheit, 16.15 Uhr

Freitag: Zwei Trainingseinheiten, 10 Uhr und 16.15 Uhr

Samstag: Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (2. Liga, 13 Uhr)