Drittligist Rot-Weiss Essen ist gut im Trainingslager angekommen. Am Nachmittag absolvierten die Spieler dann die erste Einheit.

Pünktlich um 16.15 Uhr absolvierte Rot-Weiss Essen am Montagnachmittag die erste Einheit im Trainingslager in Wesendorf. Exakt 90 Minuten dauerte der Aufgalopp. Der Fokus lag dabei auf verschiedenen Spielformen. Anschließend stand noch Krafttraining auf dem Programm.

Jakob Golz, die Nummer eins der Rot-Weissen, schaute sich das Training nur von draußen an. Der 24-Jährige muss noch bis Mittwoch Antibiotikum nehmen und ist die komplette Woche krankgeschrieben.

Die beiden Neuzugänge Aaron Manu und Ekin Celebi machten nur lockeres Lauftraining. "Celebi hatte nach dem Testspiel am Samstag leichte Leistenprobleme. Er wird am Dienstag wieder ins Training einsteigen. Bei Manu müssen wir schauen. Er hat eine Achillessehnenreizung. Da wollen wir nicht, dass es chronisch wird. Deswegen weiß ich noch nicht, wann er wieder ins Training einsteigt", erklärte RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski im Anschluss an das erste Training.

Alle anderen 24 Akteure waren mit dabei, auch Rechtsverteidiger Andreas Wiegel absolvierte schon weite Teile des Trainings mit der Mannschaft.

Wir wollen die Belastung hochfahren. Es ist die letzte Hauptbelastungswoche. In den Bereichen Ballbesitz, kompaktes Verteidigen und Gegenpressing nach Ballverlust werden wir intensiv arbeiten. Auch Standardsituationen werden wir forcieren. Christoph Dabrowski.

Insgesamt zeigte sich Dabrowski mit den Bedingungen in Wesendorf zufrieden: "Wir kennen uns mittlerweile hier ja schon aus. Deswegen sind wir hier", erklärte der 45-Jährige. Klar: RWE hatte bereits 2022 sein Trainingslager in Niedersachsen absolviert.

Am Dienstag geht es direkt mit einer Doppel-Einheit weiter. Der Essener Coach hat klare Erwartungen an das Trainingslager: "Wir wollen die Belastung hochfahren. Es ist die letzte Hauptbelastungswoche. In den Bereichen Ballbesitz, kompaktes Verteidigen und Gegenpressing nach Ballverlust werden wir intensiv arbeiten. Auch Standardsituationen werden wir forcieren. Mit Paul Freier haben wir einen Trainer, der dafür spezialisiert ist. In den beiden Testspielen wollen wir die Inhalte dann umsetzen."

Am Mittwoch testet RWE gegen den ambitionierten Regionalligisten Teutonia Ottensen (19. Juli, 18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) und zum Abschluss des Trainingslagers trifft die Dabrowski-Elf auf Zweitligist Eintracht Braunschweig (22. Juli, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker).