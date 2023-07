Im Trainingslager konnte Neu-Trainer Mitch Kniat nicht nur seine Spieler kennenlernen. Auch der runderneuerte Kader von Arminia Bielefeld muss sich erst noch finden.

Trainer neu, Sportchef neu, Kader neu. In knapp drei Wochen beginnt für Arminia Bielefeld die Mission Wiederaufstieg in der 3. Liga. 26 Spieler haben die Ostwestfalen verlassen, 17 sind hinzugekommen. Zahlen, die sich noch verändern können.

Am Sonntag kehrte die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat aus dem Trainingslager zurück. Eine Woche wurde sich in Kiens (Italien) auf die anstehende Saison vorbereitet, die mit dem Kracher-Duell gegen Dynamo Dresden (5. August, 16.15 Uhr) und der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum (12. August, 18 Uhr) gleich mit zwei Highlights startet.

Im Gespräch mit der "Neuen Westfälischen" zeigte sich Kniat zufrieden mit den letzten Tagen. "Die Plätze und das ganze Drumherum haben gepasst. Positiv ist auch, dass wir keine Verletzten haben." Nicht nur der Trainer muss die Spieler erst noch kennenlernen, auch unter sich wird sich die Mannschaft erst noch finden müssen.

Immerhin sind mit Fabian Klos und Christopher Schepp nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader an der Bielefelder Alm geblieben. Der neue Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel hatte einen dementsprechend arbeitsreichen Start in seine Amtszeit. Und ist mit den Planungen noch nicht am Ende.

Wenn ein oder zwei Leute woanders mehr Spielpraxis bekommen können, sind wir dafür natürlich offen Mitch Kniat

Sowohl auf der Zugangs- als auch der Abgangsseite kann es noch Bewegung geben. Genaueres wollte Kniat nicht verraten. Nur soviel: "Wir werden das machen, was für die Spieler am besten ist. Wenn ein oder zwei Leute woanders mehr Spielpraxis bekommen können, sind wir dafür natürlich offen."

Mit Klos ist eine Vereinslegende und der Kapitän den Weg in die Drittklassigkeit mitgegangen. Ob er es auch unter dem neuen Trainer bleibt, werde sich erst kurz vor dem ersten Meisterschaftsspiel entscheiden. Nach zwei freien Tagen wird Bielefeld am Mittwoch (19. Juli) wieder das Training aufnehmen.