Dynamo Dresden mit Achtungserfolg - Viktoria Köln schlägt Erstligisten

Testspiele der Drittligisten: Viktoria Köln und Dynamo Dresden haben am Donnerstag Siege gegen höherklassige Gegner gefeiert.

In der Vorbereitung auf die kommende Saison haben die Drittligisten Viktoria Köln und Dynamo Dresden Achtungserfolge in Testspielen gefeiert.

Die SGD besiegte den Zweitligisten SC Paderborn an diesem Donnerstag mit 2:0. Köln drehte gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen einen Rückstand und setzte sich mit 2:1 durch.

Den Dresdener Sieg gegen Paderborn über zweimal 60 Minuten sahen rund 400 Zuschauer. Dennis Borkowski schoss die Sachsen in Führung (23.). Lange blieb es beim 1:0. Erst in der 118. Minute fiel die Vorentscheidung: Luca Herrmann erhöhte und sicherte dem Team von Trainer Markus Anfang den vierten Sieg im vierten Testspiel zum Abschluss des Trainingslagers am Walchsee (Österreich).

Bei den Paderbornern kam Star-Neuzugang Max Kruse nach der Halbzeit ins Spiel, der erfahrene Angreifer muss aber weiter auf sein erstes Tor für den SCP warten.

Viktoria Köln dreht Rückstand gegen Kohfeldt-Team

Derweil tankte Viktoria Köln schon am Mittwoch Selbstvertrauen gegen Eupen. Bei der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Köln stattfand, traf Boris Lambert zur Führung für Eupen (31.).

Doch nur vier Minuten später antwortete die Viktoria: Bryan Henning glich auf Vorlage von Paco Koronkiewicz aus. Und in der zweiten Halbzeit sorgte ein abgefälschter Schuss von Luca Marseiler für den Siegtreffer für die Höhenberger gegen die neuerdings vom früheren Bundesliga-Coach Florian Kohfeldt trainierten Belgier.

Noch stehen einige weitere Testspiele an, ehe die nächste Drittliga-Saison am ersten August-Wochenende startet. An diesem Wochenende sind auch die Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen wieder im Einsatz.

Die Zebras treffen bereits am Freitagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) in Brühl auf den Regionalligisten Fortuna Köln. Tags darauf spielt RWE. Die Bergeborbecker sind beim Regionalliga-Aufsteiger FC Gütersloh zu Gast (Samstag, 16 Uhr, RS-Liveticker).