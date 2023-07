MSV Duisburg: Torwart-Rennen offen wie lange nicht - Das sagt der Trainer

Durch die Verpflichtung von Dennis Smarsch ist der Konkurrenzkampf um die neue Nummer eins beim MSV Duisburg eröffnet. Das Rennen ist völlig offen.

Neben Alaa Bakir, Marvin Knoll und Benjamin Girth (Belastungssteuerung) verfolgte auch Vincent Müller das vierte siegreiche Testspiel des MSV Duisburg bei den Sportfreunden Hamborn 07 (4:0) am Samstagnachmittag in Zivil von der Ersatzbank aus. Duisburgs bisherige Nummer eins stand in der laufenden Sommervorbereitung noch nicht einmal zwischen den Pfosten.

Nach seiner Schultverletzung verpasste der 22-Jährige schon die letzten drei Drittligaspiele der abgelaufenen Saison aufgrund von Patellasehnenproblemen. „Vincent hat in der Rückrunde wenig gespielt und in der Sommerpause viel in der Reha gearbeitet. Er ist aber nicht schmerzfrei dazugekommen. Jetzt ist er voll im Mannschaftstraining und soll sich Stück für Stück steigern, um im ersten Spiel komplett fit zu sein“, sagte sein Trainer Torsten Ziegner.

Der 45-Jährige betonte noch vor einer Woche, dass Müller als klare Nummer eins in die Saison gehen wird. Durch den Zugang von Dennis Smarsch aus St. Pauli hat sich die Situation verändert. „Jetzt ist das Rennen offen. Das haben wir intern kommuniziert. Dennis ist sicherlich auch in der Lage unser erster Torhüter zu werden“, stellte Ziegner klar.

In Hamborn hielt Max Braune über die gesamten 90 Minuten seinen Kasten sauber, die Stammtorhüterposition traue man dem Eigengewächs laut Ziegner allerdings (noch) nicht zu. Der Konkurrenzkampf wird also voraussichtlich bis zum ersten Spieltag beim SC Freiburg II andauern.

MSV Duisburg: Das sagt Ziegner über den Drittliga-Start

Ziegner freut sich mit Blick auf den am Freitag veröffentlichten Spielplan auf einen "coolen Auftakt". "Im ersten Heimspiel gegen 1860 werden viele Zuschauer kommen. Es gefällt mir besser als ein Heimspiel gegen einen Aufsteiger, wo die Erwartungshaltung gleich hoch ist. Viele Teams sind komplett umgekrempelt worden. Die Liga bleibt ausgeglichen."

Die kommende Trainingswoche startet in Meiderich mit einem freien Montag. Danach soll die Arbeit gegen den Ball weiter optimiert werden, die Bereiche Athletik, Kraft und Ausdauer werden ebenfalls fortgesetzt. Am Freitag (18.30 Uhr) steigt in Troisdorf das nächste Testspiel gegen den Regionalligisten Fortuna Köln. „Das wird der nächste schwerere Gegner. Wir wollen in der Offensive noch konsequenter werden. Es geht in der Woche vor dem Trainingslager noch mal ordentlich zur Sache“, sagte Ziegner.

Bis zum Mannschaftsfotoshooting am Donnerstag wird sich transfertechnisch bei den Zebras nichts mehr tun. Stand Samstagnachmittag wird der aktuelle Kader im neuen Heimtrikot abgelichtet.