3. Liga: 95 Spiele in der Regionalliga West - Abwehrspieler wechselt nach München

Der TSV 1860 München hat seinen nächsten Zugang bekanntgegeben. Es ist ein Mann aus der Regionalliga West.

Der TSV 1860 München verpflichtet den 21-jährigen Kaan Kurt. Der Rechtsverteidiger, der auch auf der Position des linken Außenverteidigers oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, war zuletzt bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und kommt ablösefrei an die Isar.

Kaan, der aus Moers stammt, begann seine fußballerische Laufbahn beim TV Asberg und kam über die Jugendmannschaften des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg im Jahr 2014 zu Borussia Mönchengladbach. Bei den Fohlen durchlief er alle Jugendmannschaften und durfte unter dem damaligen Cheftrainer Marco Rose (aktuell RB Leipzig) mit der Profimannschaft trainieren. Dreimal stand er im Kader der Bundesliga-Mannschaft, zu einem Einsatz in der 1. Liga langte es aber nicht.

Spielpraxis sammelte Kurt in der Regionalliga West, in der er für Borussia Mönchengladbach II in 95 Spielen zum Einsatz kam, zwei Treffer erzielte und acht Tore vorbereitete.

"Ich bin sehr glücklich darüber hier zu sein und freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV 1860 München. Die Löwen haben mich mit ihrem Konzept überzeugt, zudem freue ich mich auch sehr darauf vor den großartigen Fans im Stadion aufzulaufen. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des TSV 1860 München für das in mich gesetzte Vertrauen", sagte Kurt bei der Unterschrift.

Kurt ist nach Tarsis Bonga (Eintracht Braunschweig), Marlon Frey (MSV Duisburg), Julian Guttau (SC Freiburg II), Eroll Zejnullahu (SpVgg Bayreuth), Manfred Starke (VfB Oldenburg) und David Richter (Kickers Offenbach) der siebte externe Zugang für den TSV 1860 München.

Die Löwen, die in der kommenden Serie wieder den Aufstieg in die 2. Bundesliga anpeilen werden, starten mit einem Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Am 2. Spieltag geht es dann für Kurt in die alte Heimat nahe Moers, nämlich zum Auswärtsspiel beim MSV Duisburg.