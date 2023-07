Preußen Münster: Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart kommt zur Generalprobe

Der SC Preußen Münster wird eine Woche vor Drittliga-Beginn die Sommervorbereitung mit einem Spiel gegen einen Traditionsklub beenden.

Der SC Preußen Münster steckt mitten in der Sommervorbereitung auf die neue Drittliga-Saison, die am ersten August-Wochenende losgeht.

Jüngst unterlag der SCP in einem XXL-Test gegen den SC Paderborn. Doch bis es losgeht in Liga drei, werden die Preußen noch fleißig weiter testen.

Auf die Generalprobe eine Woche vor Saisonbeginn (28. Juli, 18:30 Uhr) dürfen sich jetzt alle Preußen-Fans freuen: Im Preußenstadion werden die Adlerträger am Freitagabend den Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach empfangen und vor heimischem Publikum die letzten 90 Minuten bestreiten, bevor der Liga-Alltag startet. Anstoß wird um 18:30 Uhr sein.

Mit Offenbach kommt ein echter Traditionsklub an die Hammer Straße, der nach zehn Jahren endlich zurück in den bezahlten Fußball will. Den Aufstieg in die 3. Liga soll in der kommenden Saison Christian Neidhart klarmachen. Er wurde als Cheftrainer am Bieberer Berg vorgestellt. 2021/2022 schaffte er dieses Kunststück schon mit Rot-Weiss Essen. Damals scheiterten die Preußen nur hauchdünn an RWE.

Bis zur Generalprobe haben alle Preußen-Fans noch mehrfach die Chance, ihre Mannschaft im Münsterland live zu sehen. Kommende Woche testen die Adlerträger in Telgte gegen Eintracht Braunschweig (18:30 Uhr) sowie in Billerbeck gegen Heracles Almelo (18:00 Uhr). Eine Woche später trifft das Team im Rahmen des Trainingslagers im Heidewaldstadion auf den FC Gütersloh und dazu, zurück in Münster, in Handorf auf Borussia Mönchengladbach II.

Alle Termine im Überblick

11. Juli, 18:30 Uhr | Testspiel vs. Eintracht Braunschweig in Telgte

14. Juli, 18:00 Uhr | Testspiel vs. Heracles Almelo in Billerbeck

17-21. Juli | Kurztrainingslager in Kaiserau

19. Juli, 18:30 Uhr | Testspiel vs. FC Gütersloh im Heidewaldstadion

22. Juli, 14:00 Uhr | Testspiel vs. Bor. M’Gladbach II in Handorf

27. Juli | Mannschaftsvorstellung beim Sommernachtskino

28. Juli, 18:30 Uhr | Generalprobe gegen Kickers Offenbach an der Hammer Straße

04. – 06. August | 1. Spieltag in der 3. Liga

26. September, 20:45 Uhr | FC Bayern München im DFB-Pokal