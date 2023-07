3. Liga: 59 Spiele und 32 Tor-Beteiligungen für Schalke U23 - Dieser Spieler verstärkt Ulm

Der SSV Ulm hat seinen Drittliga-Kader noch einmal verstärkt. Es kommt ein Spieler, der einst in der U23 des FC Schalke 04 für Furore sorgte.

Mit Leonardo Weschenfelder Scienza können die Spatzen den nächsten Neuzugang beim SSV Ulm begrüßen. Der 24-Jährige wechselt vom 1. FC Magdeburg an die Donau und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Scienza absolvierte in der vergangenen Saison in der 2. BUndesluga lediglich elf Einsätze über insgesamt 222 Spielminuten. Hinzu kamen zehn Partien für die zweite Mannschaft des FCM, die in der Oberliga spielt.

Der linke Mittelfeldspieler wurde in seinem Heimatland Brasilien ausgebildet, wechselte 2019 zunächst nach Schweden und anschließend zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. Hier erlebte er seine beste Zeit und will an diese in Ulm wieder anknüpfen. Zwischen 2020 und 2022 bestritt Scienza 59 Begegnungen für die Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke und erzielte dabei 15 Tore, 17 weitere Treffer bereitete er vor. Eine starke Bilanz!

Ulms Geschäftsführer Markus Thiele sagt: "Léo Scienza gibt uns in der Offensive nochmals mehr Möglichkeiten und wir freuen uns, dass er sich für den SSV entschieden hat. Nun gilt es, ihn schnell in die Mannschaft zu integrieren, sodass er uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen."

Scienza ergänzt: "Ich bin sehr glücklich nun ein Teil des SSV Ulm zu sein. Meine Entscheidung für den Verein hat vor allem mit der Energie und Leidenschaft zu tun, die hier herrscht. Ich freue mich, wieder auf dem Platz alles geben zu können und meinen Teil dazu beizutragen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich so herzlich empfangen haben. Ich werde hart arbeiten um das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, zu rechtfertigen. Auf eine erfolgreiche Saison!"

SSV Ulm: Trio löst Verträge vorzeitig auf

Derweil haben Stefan Ilic, Simon Klostermann und Finn Paul haben den SSV Ulm verlassen. Mit allen drei Spielern hat sich der Verein auf eine Auflösung des jeweils bis 2024 laufenden Vertrages geeinigt.

"Alle drei sind junge und talentierte Spieler, die Spielpraxis brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel die beste Lösung ist. Wir wünschen allen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg", erläutert Thiele.