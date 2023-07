RWE: Dabrowski über Testspieler - "Das Papier liegt quasi in der Schublade"

Rot-Weiss Essen siegte am Dienstagabend (4. Juli) in seinem ersten Testspiel mit 8:0 beim VfB Bottrop. Auch ein Testspieler gehörte zu den Torschützen.

Ausgerechnet Lucas Brumme war es, der Rot-Weiss Essen in der 41. Minute beim VfB Bottrop in Führung brachte und den Knoten löste.

Am Ende gewannen die Drittliga-Profis gegen die Bezirksliga-Amateure der Bottroper standesgemäß mit 8:0 (1:0). So hoch wie 2019 (12:0) oder 2020 (11:0) wurde es aber nicht. "Die erste Halbzeit war schon zäh. Wir hatten uns schon das Ziel gesetzt, dass wir zweistellig gewinnen. Aber das war zu behäbig, wir haben auch die Torchancen nicht genutzt", kritisierte Christoph Dabrowski.

Dass Brumme traf, freute den RWE-Trainer. Denn der 23-jährige Linksfuß hinterlässt schon seit Tag eins einen guten Eindruck. Eigentlich sind sich Brumme und RWE einig, aber die Essener wollen noch einmal auf Nummer sicher gehen und den Offensivmann aufgrund seiner Verletztenhistorie etwas genauer unter die Lupe nehmen.

"Wir haben ja nicht ohne Grund den Vertrag eigentlich fertig. Das Papier liegt quasi in der Schublade. Wir wollen den Spieler ja grundsätzlich verpflichten. Aber da werden wir in den nächsten Wochen nochmal sprechen und dann eine endgültige Entscheidung treffen", verriet Dabrowski.





Mehr Tor-Entscheidungen, gleich sieben an der Zahl, gab es für die Essener in Bottrop in Durchgang zwei. Ein Tor war es nur nach den ersten45 Minuten gewesen. "Wir haben es in der zweiten Halbzeit einfach besser gemacht und den Gegner mit mehr Passtempo bespielt, standen auch besser in der Box. Die Bottroper wurden hinten heraus natürlich auch müde. Aber wir sollten das alles nach fünf Tagen nicht überbewerten. Wir haben hier 8:0 gewonnen und keiner hat sich verletzt. Das ist in Ordnung. Jetzt geht es schon mit den nächsten Einheiten und Samstag beim ETB mit dem nächsten Testspiel weiter", resümierte Dabrowski, der vor wenigen Tagen - 1. Juli - seinen 45. Geburtstag feierte.

Lobende Worte hatte der Ex-Profi auch noch für die von Can Ucar trainierten Gastgeber. Dabrowski: "Der VfB Bottrop hat hier alles versucht und reingehauen, bis sie keine Kraft mehr haben. Das ist eine ordentliche Bezirksliga-Mannschaft, die in einem schönen Stadion spielen darf. Ich wünsche den Jungs alles Gute für die Saison."