Arminia Bielefeld: Er war schon in Verl ein Leistungsträger - Kniat holt ehemaligen Schützling

Arminia Bielefeld hat Zugang Nummer 16 präsentiert. Für den neuen DSC-Trainer Mitch Kniat ist dieser Spieler ein ehemaliger Schützling aus gemeinsamen Verler Zeiten.

Nächster Neuzugang für Arminia Bielefeld: Vom TSV 1860 München wechselt Christopher Lannert zum DSC auf die Alm. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger bestritt in der abgelaufenen Saison in der 3. Liga für die Löwen 29 Spiele, zuvor kam er in zwei Spielzeiten für den SC Verl auf 65 Einsätze (1 Tor) in der 3. Liga.

"Christopher ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar und kennt die 3. Liga durch die zurückliegenden drei Spielzeiten natürlich bestens. Von dieser Erfahrung wird unsere Mannschaft profitieren. Er ist im Nachwuchs des FC Augsburg sehr gut ausgebildet und auf den Profibereich vorbereitet worden. Bei der Arminia werden wir nun den Weg gemeinsam weitergehen", sagen Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat über den Arminia-Neuzugang.

"Für mich ist es ja eine Rückkehr nach Ostwestfalen, weil ich schon zwei Jahre beim SC Verl gespielt habe und dort auch mehrere Monate Mitch Kniat als Cheftrainer hatte. Ich freue mich jetzt auf alles, was kommt: Die Jungs kennenlernen, direkt ins Training einsteigen und in der Vorbereitung den Grundstein für eine gute Saison bei diesem Traditionsverein legen", erklärt Bielefelds Zugang Nummer 16 Lannert.

Zugänge: Nassim Boujellab (Schalke 04), Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg), Sam Schreck (FC Erzgebirge Aue), Merveille Biankadi (1.FC Heidenheim), Semi Belkahia, Christopher Lannert (beide TSV 1860 München), Gerrit Gohlke (SV Waldhof Mannheim), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II), Louis Oppie (Hannover 96 II), Maximilian Großer (Hamburger SV II), Nicklas Shipnoski (Fortuna Düsseldorf), Leo Oppermann (Hamburger SV), Jonas Kersken (Borussia Mönchengladbach), Vladislav Cherny (SC Wiedenbrück), Kaito Mizuta (FSV Mainz 05 II)

Abgänge: Robin Hack (Borussia Mönchengladbach), Guilherme Ramos (Hamburger SV), Sebastian Vasiliadis (FC Hansa Rostock), Bryan Lasme (FC Schalke), Oliver Hüsing (FC Hansa Rostock), Christian Gebauer (SCR Altach), Silvan Sidler (FC Winterthur), Arne Schulz (SC Paderborn), Nils Hahne (Victoria Clarholz), Andrés Andrade (LASK), Masaya Okugawa, Janni Serra, George Bello, Jomaine Consbruch, Lukas Klünter, Martin Fraisl, Burak Ince, Manuel Prietl, Benjamin Kanuric, Bastian Oczipka, Marc Rzatkowski, Sebastian Müller, Armin Gremsl (alle unbekannt), Theo Corbeanu (nach Leihe von den Wolverhampton Wanderers U21), Frederik Jäkel (nach Leihe von RB Leipzig), Ivan Lepinjica (nach Leihe von HNK Rijeka)