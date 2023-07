Rot-Weiss Essen sucht noch drei Spieler. Einen Stürmer und eine Flügelzange. Dieser Außenbahnspieler wird jedenfalls nicht an der Hafenstraße anheuern.

"Wir sind noch nicht komplett durch. Wir versuchen noch auf drei Positionen Spieler zu finden, die zu uns passen. Unser Hauptaugenmerk gilt den Offensiv-Positionen. Da werden wir den Markt jetzt sondieren. Wir haben da aber auch keinen Zeitdruck, weil das Transferfenster noch bis zum 1. September geöffnet hat", sagte Christian Flüthmann, Sportdirektor von Rot-Weiss Essen, gegenüber RevierSport.

RS weiß: RWE hatte für den Flügel auch Nicklas Shipnoski auf dem Zettel. Ihn hätten die Essener gerne verpflichtet. Doch daraus wird nichts!

Der 25-Jährige war seit Januar 2022 von Fortuna Düsseldorf an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen und besaß in der NRW-Landeshauptstadt einen Vertrag bis Sommer 2025. Diesen Kontrakt löste er nun auf und unterschrieb bei RWE-Liga-Konkurrent Arminia Bielefeld ein Arbeitspapier.

Shipnoski wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Für den FCK, den SV Wehen Wiesbaden, Fortuna Düsseldorf und Jahn Regensburg bestritt er 68 Zweitligaspiele (2 Tore). In der 3. Liga traf der ehemalige deutsche U-Nationalspieler in 56 Spielen für den SV Wehen Wiesbaden und den 1. FC Saarbrücken insgesamt 21 Mal.

Shipnoski erklärte nach seiner Vertragsunterschrift in der SchücoArena: "Letztlich haben die guten Gespräche und überzeugenden Argumente von Michael und Mitch den Ausschlag gegeben. Dass ich schon vor dem Trainingslager mit den Jungs trainieren kann, macht mir den Einstieg sicherlich leicht. Ich will mich bei der Arminia voll und ganz einbringen und dazu beitragen, dass hier eine neue Mannschaft entwickelt wird, die unseren Fans Freude bringt."

Arminia-Sport-Geschäftsfüher Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat freuen sich über die Verpflichtung des begehrten Flügelspielers Shipnoski, der alle drei Offensiv-Positionen bekleiden kann: "Nicklas weiß, was in der 3. Liga verlangt wird. Beim 1. FC Saarbrücken hatte er in der Saison 2020/21 mit 25 Torbeteiligungen in 33 Spielen eine starke Quote und Leistungsdaten, die ihn schlussendlich zu Fortuna Düsseldorf in die 2. Bundesliga führten. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass er seine Fähigkeiten wieder voll abrufen und unser Spiel entscheidend bereichern wird. Wir sind davon überzeugt, dass er sehr schnell ein wichtiger Baustein in unserem Team werden kann.“