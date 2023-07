Erst Ende Juni wurde der Vertrag von Kolja Pusch beim MSV Duisburg bis Sommer 2024 verlängert. Im zweiten Testspiel am Sonntag trug er sogar die Kapitänsbinde.

Drei Tore steuerte Kolja Pusch beim 26:0-Testspielerfolg gegen den Kreisligisten Lösort Meiderich am Sonntag bei. Der MSV Duisburg präsentierte sich im Vergleich zum 14:1-Auftaktsieg in Duissern noch mehr in Torlaune. „Wir hatten gute Offensivaktionen und jeder hat seine Tore gemacht. Solche Spiele sind am Anfang der Vorbereitung gut fürs Selbstvertrauen, um die Abläufe reinzubekommen und bei müden Beinen in allen Bereichen die Konzentration hochzuhalten“, sagte Duisburgs Nummer sieben.

Der Mittelfeldspieler führte die Mannschaft von Torsten Ziegner sogar als Kapitän auf den Rasen, noch hat sich der Trainer auf der Suche nach einem Nachfolger von Moritz Stoppelkamp allerdings nicht festgelegt.

Viel wichtiger sei es für Pusch, auch im kommenden Jahr weiter für die Zebras auflaufen zu dürfen. „Ich hatte mehrere Angebote und habe lange auf den MSV gewartet, weil ich gerne hier bleiben wollte.“ Nach RS-Informationen stand Pusch auch beim SSV Ulm und FC Erzgebirge Aue sehr hoch im Kurs.

Jetzt, wo die Zukunft des Offensivmanns geklärt ist, geht es seit einer Woche auf dem Trainingsplatz zur Sache. Intensive Einheiten liegen hinter den Spielern. „Wichtig ist es erst mal, gesund durch die Vorbereitung zu kommen. Mein Ziel ist es, konstant in der Startelf zu stehen und wichtig für die Mannschaft zu sein. Wir wollen nachher sagen, dass wir ein erfolgreiches Jahr hatten, mit tollen Heimspielen und hoffentlichen vielen Pusch-Toren.“





Gerade vor heimischem Publikum haben die Duisburger nach teils enttäuschenden Leistungen in den abgelaufenen Saisons einiges gutzumachen. „Wir haben etwas vor und wollen eine Mannschaft sein, die für etwas steht. Wir arbeiten an Kleinigkeiten, um uns zu verbessern und unsere Entwicklung voranzutreiben. Dass wir eingespielt sind, könnte auch ein Vorteil sein.“

Nach dem Aus von Stoppelkamp wird Pusch in der Offensive noch mehr gefordert sein.