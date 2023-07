Ins Ausland: Ennali-Wechsel fix! Das sagt der Ex-Essener - Diese Rolle spielte Lukas Podolski

Lawrence Ennali hat einen neuen Klub gefunden. Der schnelle Außenbahnspieler, der die letzte Saison bei Rot-Weiss Essen verbrachte, wechselt ins Ausland.

Bereits am Freitag, 30. Juni 2023, sickerte durch, dass Lawrence Ennali seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag bei Hannover 96 auflöste und kurz vor einem Wechsel ins Ausland steht. RevierSport berichtete.

Wenige Stunden später wurde der Deal dann auch in trockene Tücher gebracht: Ab sofort spielt Ennali mit Weltmeister Lukas Podolski in einer Mannschaft. Der pfeilschnelle Außenbahnspieler wechselt nämlich zum polnischen Traditionsklub Górnik Zabrze. Beim 14-maligen polnischen Meister erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, inklusive einer Option auf eine weitere Saison.

In der abgelaufenen Spielzeit war Ennali, der auch einst in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 unter U19-Trainer Norbert Elgert spielte, an Rot-Weiss Essen ausgeliehen. Für den Drittligisten absolvierte der Offensivspieler 37 Pflichtspiele (vier Tore, drei Assists). Nach RevierSport-Informationen hätte RWE ihn durchaus auch gerne weiter an der Hafenstraße beschäftigt. Doch die beiden Parteien konnten sich am Ende des Tages finanziell nicht einigen.

Ennali entschied sich nun für den Wechsel nach Zabrze. Den Górnik-Verantwortlichen ist der Flügelflitzer schon mindestens seit Jahresbeginn 2023 ein Begriff. Am 7. Januar testete RWE gegen Podolski und Co. Vor 3750 Fans im Stadion an der Hafenstraße unterlag der deutsche Drittligist dem polnischen Erstligisten mit 1:3. Beim 1:2-Anschlusstreffer von Aurel Loubongo konnte Ennali als Assistgeber mit seiner brutalen Schnelligkeit glänzen. Das ist wohl auch den Zabrze-Funktionären noch in Erinnerung geblieben.

Neben Drittligisten wie Viktoria Köln waren nach RevierSport-Informationen auch Zweitliga-Klubs an dem hoch veranlagten Flügelflitzer dran. Doch dieser entschied sich für den Gang ins Ausland.

Tim Kulczynski, Ennalis Berater, erläutert gegenüber RS: "Für uns was es wichtig einen Klub für Lawrence zu finden, in den er sowohl vom Spielertyp her als auch in das Spielsystem passt. Wir haben uns deshalb bewusst für den Wechsel zu Górnik Zabrze entschieden, obwohl es reges Interesse von weiteren Vereinen aus dem In- und Ausland gab. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll und nicht zuletzt hat sich Lukas Podolski höchst persönlich intensiv um Lawrence bemüht."

"Das Jahr in Essen war spannend und intensiv für mich. Ich wünsche RWE nur das Beste und freue mich jetzt aber auf meine neue Herausforderung bei Gornik Zabrze in der polnischen ersten Liga", ergänzt Ennali.