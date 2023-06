3. Liga: Bielefeld verpflichtet ehemaligen RWE-U19-Torwart und SV-Straelen-Spieler

Arminia Bielefeld macht weiter Volldampf auf dem Transfermarkt und der DSC-Kader füllt sich immer mehr. Die nächsten zwei Neuen sind da.

Auf der Bielefelder Alm wurden zwei weitere Zugänge präsentiert. Einer der Neuen ist Kaito Mizuta. Den Fans der Regionalliga West wird der Offensivspieler noch ein Begriff sein. Der Japaner spielte einst für den SV Straelen.

In der vergangenen Saison performte der 23-Jährige in der Mannschaft des FSV Mainz 05 II. Mizutas Bilanz in der Regionalliga Südwest: 31 Spiele, zehn Tore, zehn Vorlagen! Nach RevierSport-Informationen lagen Mizuta, der von 2019 bis 2021 für Straelen spielte und in 63 Einsätzen 17 Treffer erzielte sowie 15 Mal assistierte, mehrere Angebote aus der 3. Liga vor. Doch er entschied sich für Arminia Bielefeld.

Mizuta erklärt seine Entscheidung: "Ich freue mich auf den nächsten Karriereschritt in der 3. Liga. Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Spielweise dem Team helfen kann. Ich freue mich sehr, ein Teil der Neuausrichtung der Arminia zu sein und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen."

"Kaito ist technisch sehr stark, bringt viel Tempo mit und ist zudem torgefährlich. Das macht ihn in der Offensive unberechenbar", sind sich Trainer Mitch Kniat und Geschäftsführer Sport Michael Mutzel einig.

Einig war sich die sportliche Führung auch bei diesem Zugang: Jonas Kersken wird von Borussia Mönchengladbach für ein Jahr ausgeliehen. Der Torwart spielte in der Vergangenheit auch für die U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen. In der letzten Saison war der 22-jährige Kersken an den SV Meppen ausgeliehen und absolvierte beim Drittliga-Absteiger 35 Begegnungen. Aktuell kuriert er eine Schulterverletzung aus.

Kniat und Mutzel über Kersken: "Wir werden ihn behutsam aufbauen und ins Training integrieren. Dann wird er schnell wieder zu alter Stärke finden und wir eine Menge Freude mit ihm haben."

"Die Verantwortlichen bei Arminia Bielefeld haben mir sehr schnell ein gutes Gefühl gegeben, dass sie mich bei meiner Entwicklung und bei meinem nächsten Schritt optimal unterstützen werden. Daher freue ich mich sehr auf die kommende Saison, in der ich zeigen will, was ich kann. Arminia Bielefeld ist ein toller Traditionsklub mit einem tollen Stadion. Ich will schnell zu meiner Topform finden, für meine Teamkollegen ein sicherer Rückhalt sein und gemeinsam mit unseren Fans maximal erfolgreich sein", sagt Kersken.