RWE: Auf diesen Positionen sieht Dabrowski Bedarf - Riesenlob für Freier

Sechs Zugänge hat RWE bisher vorgestellt. Komplett ist der rot-weisse Kader 2023/2024 aber noch nicht. Der Trainer hat Wünsche - und schwärmt von seinem neuen Assistenten.

Rot-Weiss Essen hat in diesem Sommer-Transferfenster schon sechsmal auf dem Markt zugelangt. Aber abgeschlossen sind die RWE-Planungen noch lange nicht.

Auch Trainer Christoph Dabrowski weiß, dass es in der Offensive noch reichlich Bedarf gibt. Das Gute: Bis zum 1. September hat das Transferfenster geöffnet und RWE bleiben rund zwei Monate, um noch Verstärkungen zu finden. Deshalb ist auch Essens Coach gelassen.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir auf den offensiven Flügeln noch Spieler brauchen. Und, klar: Sollte es für vorne drin noch einen Stürmer geben, der einen Anker setzt, dann würde ich zu solch einem Spieler auch nicht nein sagen. Aber am Ende ist es kein Wunschkonzert. Wir werden den Markt aber natürlich weiter beobachten", meinte Dabrowski.

Keine Spieler-Verstärkung, aber eine für das Trainer-Team ist Paul "Slawo" Freier. Dass sein Kumpel aus gemeinsamen Bundesliga-Zeiten beim VfL Bochum nun auch an der Hafenstraße arbeitet, freut Dabrowski sehr.

"Slawo Freier ist menschlich eine Granate. Er ist total fleißig und loyal. Er kommt bei jedem gut an. Er war im Trainerteam von Thomas Reis in Bochum, bei Norbert Elgert auf Schalke und bei Nico Michaty in Düsseldorf. Slawo hat viel Erfahrung als Spieler und Co-Trainer gesammelt. Er weiß, wie die Jungs ticken und kann sich gut in die Spieler hineinversetzen. Ich freue mich sehr, dass er da ist" schwärmt Dabrowski von dem ehemaligen deutschen Nationalspieler und Bundesligaprofi.





Dabrowski, Freier und Co. werden in den nächsten Tagen und Wochen viel Wert darauf legen, dass aus dem neuen RWE-Kader eine echte Mannschaft entsteht. Dabrowskis Plan für die Vorbereitung lautet: "Der Fokus wird jetzt darauf gelegt, um sich kennenzulernen und viel miteinander zu sprechen. Wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir Hierarchie in die Kabine und auf den Rasen bekommen. Aber dazu gehört viel Arbeit. Nur vom Erzählen her wird man kein Führungsspieler."





Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ekin Celebi (Hannover 96), Ole Springer (Werder Bremen II)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Timur Kesim (ETB SW Essen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi