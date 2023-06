BVB: Starke Leistungen in der U23 - Profivertrag für Offensivspieler

Ein Stammspieler der U23-Mannschaft von Borussia Dortmund gehört künftig zum Bundesliga-Team. Er hat einen Profivertrag erhalten.

In den vergangenen zwei Jahren durfte sich Ole Pohlmann in der U23 von Borussia Dortmund für höhere Aufgaben anbieten. Und der flexibel einsetzbare Offensivspieler hat seine Chance genutzt.

Denn jetzt hat Pohlmann seinen ersten Profivertrag beim BVB unterzeichnet. Ab der kommenden Saison gehört er fest zum Kader von Cheftrainer Edin Terzic, das gab der BVB am Donnerstag bekannt. Bis 2025 läuft das neue Arbeitspapier des 22-Jährigen.

Der gebürtige Mindener wechselte 2021 vom VfL Wolfsburg nach Dortmund. Bei den Niedersachsen hatte er in der Jugend und nach dem Übergang in den Seniorenbereich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord gespielt.

Der Sprung in die 3. Liga mit der Zweitvertretung der Borussen gelang Pohlmann ohne Anpassungsprobleme. Er etablierte sich sofort als Stammspieler und verpasste in den letzten beiden Spielzeiten nur wenige Partien. 68 Einsätze bestritt Pohlmann bisher, fünf Tore erzielte er dabei, fünf weitere Treffer bereitete er vor.

Pohlmann noch ohne Einsatz für die BVB-Profis

Für die Profis des BVB stand Pohlmann bislang noch nicht auf dem Rasen, wenn man von Testspielen absieht. Das könnte sich nach seiner Beförderung ändern. Pohlmann kann auf nahezu allen Positionen in der Offensive und im Mittelfeldzentrum eingesetzt werden. Aufgrund der großen Konkurrenz im Aufgebot dürfte er als Perspektivspieler eingeplant sein. Pohlmann erhält das Trikot mit der Rückennummer 30.

"Ich bin überglücklich, dass ich die Chance beim BVB bekomme und meinen Profivertrag unterzeichnen durfte", wird er in einer Mitteilung des Revierklubs zitiert. "Ich werde weiterhin jeden Tag Gas geben, bedanke mich bei allen, die mich bis hierher unterstützt haben, und hoffe, hier eines Tages mein Bundesligadebüt feiern zu dürfen."

Während Trainer Terzic mit Pohlmann einen internen Neuzugang erhält, hat sich auf externer Seite noch nicht viel getan beim BVB. Mit Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach wurde bislang nur ein Linksverteidiger verpflichtet.