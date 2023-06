3. Liga: Nach dem Abstieg - die große Wundertüte Arminia Bielefeld

Auch Arminia Bielefeld muss sich nach dem Abstieg in die 3. Liga komplett neu erfinden. Seit Mittwoch befindet sich die Arminia in der Vorbereitung.

Arminia Bielefeld muss nach einem rasanten Abstieg in der 3. Liga eine Basis finden. Der neue Trainer Michel Kniat, der vom SC Verl nach Bielefeld wechselte, betonte bei seiner Vorstellung: „Der Kader ist so klein, dass wir noch kein Ziel formulieren können. Es wird immer davon geredet, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Aber in meinen Augen ist es auch eine enorme Chance. Wir haben ein leeres Blatt vor uns, dass wir jetzt befüllen können. Wir können Spieler verpflichten die zu uns, zu unserer Art und zu unserer Spielweise passen. Daher sehe ich immer das Glas halb voll, als halb leer und freue mich auf die Aufgabe.“

26 Abgänge gibt es bei der Arminia bisher, die aber in den letzten Tagen auch einige für die 3. Liga prominente Namen präsentieren konnte. Nassim Boujellab (Schalke 04) und Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg) versprechen viel Qualität, Angreifer Fabian Klos bleibt Bielefeld auch nach dem erneuten Abstieg treu - er soll die Identifikationsfigur werden.

16 Feldspieler und drei Keeper standen beim Trainingsauftakt am 28. Juni auf dem Platz bei dem Traditionsverein, der weiter auf der Suche ist, um den Kader zu komplettieren. Von diesen 19 Akteuren waren fünf Junioren-Talente, was zeigt, wie weit der Weg noch ist, bis das Personal steht.

Ähnlich wie beim Mitabsteiger SV Sandhausen wird der Umbruch riesig, alles setzt sich neu zusammen.

Knapp 400 Zuschauer fanden sich beim Auftakt vor Ort ein, um zu sehen, wer alles schon neu dabei ist. Am Samstag steigt das erste Testspiel, wenn es gegen den SV Lippstadt geht.

Zugänge: Nassim Boujellab (Schalke 04), Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg), Sam Schreck (FC Erzgebirge Aue), Merveille Biankadi (1.FC Heidenheim), Semi Belkahia (TSV 1860 München), Gerrit Gohlke (SV Waldhof Mannheim), Can Özkan (Borussia Dortmund II), Tom Geerkens (Fortuna Düsseldorf II), Louis Oppie (Hannover 96 II), Maximilian Großer (Hamburger SV II)

Abgänge: Robin Hack (Borussia Mönchengladbach), Guilherme Ramos (Hamburger SV), Sebastian Vasiliadis (FC Hansa Rostock), Bryan Lasme (FC Schalke), Oliver Hüsing (FC Hansa Rostock), Christian Gebauer (SCR Altach), Silvan Sidler (FC Winterthur), Arne Schulz (SC Paderborn), Nils Hahne (Victoria Clarholz), Andrés Andrade (LASK), Masaya Okugawa, Janni Serra, George Bello, Jomaine Consbruch, Lukas Klünter, Martin Fraisl, Burak Ince, Manuel Prietl, Benjamin Kanuric, Bastian Oczipka, Marc Rzatkowski, Sebastian Müller, Armin Gremsl (alle unbekannt), Theo Corbeanu (nach Leihe von den Wolverhampton Wanderers U21), Frederik Jäkel (nach Leihe von RB Leipzig), Ivan Lepinjica (nach Leihe von HNK Rijeka)