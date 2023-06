Alemannia Aachen: Nächstes Ausrufezeichen - Torschützenkönig aus der Regionalliga Südwest kommt

Großer Umbruch bei Alemannia Aachen. Transfer Nummer 14 hat erneut gezeigt, wo es hingehen soll. In die 3. Liga.

Alemannia Aachen möchte in die 3. Liga. Dazu wurde nun der 14. externe Zugang verpflichtet. Und auch der macht Lust auf die Saison rund um den Tivoli.

Mit dem 30-jährigen Cas Peters wechselt ein niederländischer Angreifer an den Tivoli, der in der Regionalliga Südwest in der letzten Spielzeit für den FSV Frankfurt in 32 Partien 22 Treffer erzielte und sich somit die Torschützenkrone sicherte.

Peters absolvierte auch schon 29 Partien in der Eredivisie, der 1. Liga in den Niederlanden. „Mit Cas konnten wir einen weiteren Top-Transfer tätigen. Er kann nicht nur durch seine fußballerischen Qualitäten überzeugen, sondern passt auch super ins Team. Mit Marc Brasnic, Sascha Marquet und Cas sind wir im Sturm nun top aufgestellt. Es freut mich riesig, dass er sich für den Weg der Alemannia entschieden hat, obwohl er als Torschützenkönig der Regionalliga Südwest sicherlich auch andere Angebote hatte“, kommentiert Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller den Transfer.

In den letzten Tagen wurde auch Rot-Weiss Essen ein Interesse nachgesagt. Der Spieler unterschrieb aber in Aachen und erklärte nach seiner Unterschrift: „Ich bin sehr glücklich bei Alemannia Aachen unterschrieben zu haben. Der Hauptgrund bei diesem großen Traditionsverein unterschrieben zu haben, waren für mich das Vertrauen und die guten Gespräche, die wir mit den Verantwortlichen hatten. Außerdem glaube ich an die Pläne, die der Verein hat und bin überzeugt, dass wir gemeinsam vieles erreichen werden. Ich kann es kaum abwarten, zur Mannschaft zu stoßen und werde alles für die Alemannia geben."

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet (beide Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC), Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen), Cas Peters (FSV Frankfurt)

Abgänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lokomotive Leipzig), David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Jannik Mause, Sebastian Schmitt, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser, Felix Heim, Jannis Held, Exauce Andzouana (alle Ziel unbekannt)