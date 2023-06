3. Liga: Verl legt nach - Mittelfeld-Verstärkung aus der 2. Bundesliga kommt

Der Sportclub Verl hat seinen neuen Trainer noch nicht vorgestellt. Derweil präsentierte der Drittligist den nächsten neuen Profi.

Marcel Benger (24) wechselt von Holstein Kiel zum SC Verl. Der Mittelfeldspieler kam in der Saison 2021/22 von Borussia Mönchengladbach II zu den Kielern.

Für die Störche war er in den letzten beiden Jahren sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der Regionalliga Nord für die Kieler U23-Mannschaft aktiv. In der vergangenen Saison absolvierte Benger keine einzige Zweitliga-Minute. Am Ende standen 13 Begegnungen (ein Tor) in der U23 des KSV Holstein zu Buche.

Die erste Spielzeit im hohen Norden verlief für den gebürtigen Krefelder besser. Hier konnte er in der Serie 2021/2022 seine bisherigen zehn Zweitliga-Begegnungen über insgesamt 615 Spielminuten absolvieren.

Für Borussia Mönchengladbach verbuchte er einst auch einen Bundesliga-Einsatz. Für die U23 der Fohlen waren es 97 Partien in der Regionalliga West. Nun werden im Verler Trikot die nächsten Spiele, für Benger die ersten Matches in der 3. Liga folgen.

Verls Sportchef Sebastian Lange sagt über den Neuzugang, der den zu Rot-Weiss Essen abgewanderten Vinko Sapina ersetzen soll: "An Marcel waren wir schon länger interessiert und freuen uns, dass es endlich geklappt hat. Er ist auf dem Platz ein Denker und Lenker, robust und sucht auch in Drucksituationen die spielerische Lösung. Er ist in der Lage einem Spiel eine Struktur zu geben und das Spiel an sich zu reißen. Charakterlich passt Marcel ebenfalls sehr gut zu unserer Mannschaft und nach Verl."

Nach Benger dürfte dann auch zeitnah der neue Trainer präsentiert werden. Hier handelt es sich nach RevierSport-Informationen um Alexander Ende (aktuell Trainer der U19 von Borussia Mönchengladbach). Am Rande: Ende kennt den jüngsten Verler Zugang Benger aus gemeinsamen Zeiten bei der Borussia.

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel, Fabian Pekruhl, Luca Unbehaun (Borussia Dortmund II)

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Fabio Gruber (FC Augsburg II), Gideon Guzy (FC Schalke 04 II)

Mittelfeld: Joscha Wosz, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Nicolas Sessa, Marcel Benger (Holstein Kiel)

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Mateo Biondic, Eduard Probst, Robin Friedrich (Hannover 96 II)