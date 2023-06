Der Sportclub Verl hat einen Nachfolger für Mitch Kniat gefunden. Dabei hat der Wunschtrainer der Verler dem Drittligisten einen Korb gegeben.

"Der Kandidatenkreis hat sich reduziert. Wir sind noch mit einigen Trainern im Austausch und haben keine finale Entscheidung getroffen. Aber ich hoffe, dass das in 48 Stunden der Fall sein wird", erklärte Raimund Bertels, Präsident des SC Verl, am Montag (19. Juni) gegenüber RevierSport.

Aus diesen 48 Stunden wurde dann eine knappe Woche. Der Grund? Der Wunschtrainer der Verler sagte ab. Nach RevierSport-Informationen sollte nämlich Daniel Scherning, der in der Saison 2022/2023 erst beim VfL Osnabrück arbeitete, dann aber zum damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld wechselte und dort später entlassen wurde, neuer Verl-Trainer werden. Das war zumindest nach Infos dieser Redaktion der Wunsch der Sportclub-Verantwortlichen. Doch der 39-jährige gebürtige Paderborner sagte Präsident Bertels und Sportchef Sebastian Lange ab.

Plan B musste her. Und auf diesem standen nach RS-Informationen noch drei Namen. Nämlich: Pit Reimers (Hamburger SV II), Mark Zimmermann (zuletzt 1. FC Köln II, aktuell vereinslos) und Alexander Ende (Borussia Mönchengladbach U19). Interessant: Reimers und Ende werden von der selben Berateragentur, nämlich "CS Management", vertreten.

Nach RevierSport-Informationen ist die Entscheidung zugunsten von Ende gefallen. Der ehemalige Verler Profi soll noch an diesem Dienstag (27. Juni) offiziell an der Poststraße vorgestellt werden und am Mittwoch oder Donnerstag - finale Entscheidung steht noch aus - den Aufgalopp in die Sommer-Vorbereitung leiten.

Fußballlehrer Ende war vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2022 Trainer des Regionalligisten Fortuna Köln. Der angepeilte Aufstieg in die 3. Liga ist Ende mit der Fortuna nicht gelungen.

Seit dem 1. Januar 2023 war er dann für die U19 von Borussia Mönchengladbach verantwortlich. Zuvor war er von 2016 bis 2020 Co-Trainer unter Arie van Lent bei Gladbach II. Er arbeitete auch in der Saison 2015/2016 als U17-Coach der Borussia. Nun heuert er in Liga drei beim SC Verl an. Für Ende ist es ein Wiedersehen mit den Ostwestfalen von der Poststraße: In der Saison 2007/2008 absolvierte der ehemalige defensive Mittelfeldspieler 16 Pflichtspiele für den SC Verl.

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel, Fabian Pekruhl, Luca Unbehaun (Borussia Dortmund II)

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Fabio Gruber (FC Augsburg II), Gideon Guzy (FC Schalke 04 II)

Mittelfeld: Joscha Wosz, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Nicolas Sessa

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Mateo Biondic, Eduard Probst, Robin Friedrich (Hannover 96 II)