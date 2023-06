3. Liga: Abgang bei Bielefeld, zwei Neue für Halle, auch Saarbrücken und Verl legen nach

Am Wochenende Kraft getankt, am Montag zugeschlagen. In der 3. Liga war in Sachen Transfers am Montag einiges los.

In der 3. Liga gab es am Montag mehrere Transfers zu verzeichnen. Am meisten los war beim Halleschen FC. Mittelfeldspieler Besar Halimi (Apollon Smyrnis / Griechenland) und Moritz Schulze (SC Paderborn) wurden als Zugänge vorgestellt. Dominik Steczyk hat den HFC verlassen. Den 24-Jährigen zieht es in seine polnische Heimat zurück. „Besar Halimi wird uns mit seiner großen Erfahrung, seinem Spielwitz und seiner Kreativität helfen und stabiler machen. Er befindet sich mit 28 Jahren im besten Fußballalter“, sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik. Sobotzik über den neuen Keeper: "Moritz Schulze ist ein Modellathlet mit Ambitionen, Ehrgeiz und Teamgeist. Auf dieser Position sind wir nunmehr bestens aufgestellt und erwarten einen offenen Dreikampf sowie einen Konkurrenzkampf auf sehr hohem Niveau." Gebauer verlässt Arminia Bielefeld Christian Gebauer verlässt Drittliga-Absteiger Arminia Bielefeld und wechselt zum SCR Altach. Dort spielte er schon vor seiner Zeit bei der Arminia. Er unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Zwei Neue für den 1. FC Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken hat Abwehrspieler Dominik Becker vom SV Werder Bremen nach 18-monatiger Leihe nun fest unter Vertrag genommen. Neben Becker hat der FCS auch Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer von Liga-Konkurrent Viktoria Köln verpflichtet. Aue bedient sich bei Gladbach II Steffen Meuer verlässt die U23 von Borussia Mönchengladbach und wechselt zum FC Erzgebirge Aue. Matthias Heidrich, FCE-Sportgeschäftsführer, sagt über die Meuer-Verpflichtung: "Steffen hat in den vergangenen Jahren stets seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt, und wir trauen ihm zu, diese auch in der 3. Liga nachzuweisen. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem sehr guten Torabschluss wird er unser Spiel in der Offensive bereichern." Verl holt Torwart vom BVB Der SC Verl hat für die kommende Spielzeit in der 3. Liga den sechsten externen Zugang präsentiert. Keeper Luca Unbehaun wechselt von Borussia Dortmund II zum SC Verl.

