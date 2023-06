3. Liga: Bielefeld und Sandhausen im Umbruch - Dresden bedient sich in der 2. Liga

Die Drittligisten rüsten für die kommende Saison auf. Bei Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld, Jahn Regenbsurg, SV Sandhausen und dem Halleschen FC gibt es Neuzugänge zu vermelden.

Während der MSV Duisburg mit Thomas Pledl (Waldhof Mannheim) und Santiago Castaneda (Florida Premier) erst zwei Neuzugänge vorstellen konnte, hat Rot-Weiss Essen bereits vier externe Verstärkungen an Land gezogen. Vinko Sapina (SC Verl), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt) und Eric Voufack (Lok Leipzig) unterschrieben an der Hafenstraße. Dazu wurde Leihspieler Felix Götze (FC Augsburg) fest verpflichtet.

Doch auch die Konkurrenz in der 3. Liga schläft nicht. Dynamo Dresden hat am Donnerstag noch einmal nachgelegt und beim Karlsruher SC zugeschlagen. Lucas Cueto kommt vom Zweitligisten und unterschreibt für ein Jahr. Der gebürtige Kölner brachte es in zwei Jahren beim KSC auf 46 Einsätze (drei Tore, vier Vorlagen). Zuvor spielte der Linksaußen unter anderem für Viktoria Köln (32 Spiele, elf Tore, ein Assist) und Preußen Münster (59S/9T/4A).

Besonders viel zu tun gibt es für die Verantwortlichen von Absteiger Arminia Bielefeld. Nahezu der gesamte Kader wird die Ostwestfalen verlassen. Bislang haben dem Vernehmen nach mit Fabian Klos, Christopher Schepp, Sebastian Müller (zuletzt an den Halleschen FC verliehen) und Vladislav Cherny (noch bis 2024 an den SC Wiedenbrück verliehen) nur vier Spieler aus dem Zweitliga-Kader einen Vertrag für die neue Saison.

Nachdem bereits am Mittwoch die Verpflichtung von Semi Belkahia (1860 München) bekannt gegeben wurde, stellten die Bielefelder einen Tag darauf Neuzugang Nummer sechs vor. Maximilian Großer kommt vom Hamburger SV II aus der Regionalliga Nord. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler will in Bielefeld „den nächsten Karriereschritt“ gehen, wie er gegenüber den vereinseigenen Medien betonte.

Einen Schritt weiter im großen Umbau ist der SV Sandhausen. Der konnte mit Alexander Fuchs bereits den neunten externen Neuzugang vorstellen. Der 26-Jährige kommt von Austria Klagenfurt und ist im defensiven Mittelfeld zuhause. Beim österreichischen Erstligisten spielte der gebürtige Münchner zuletzt allerdings keine Rolle.

Neue Nummer eins für Regensburg

Bei Mitabsteiger Jahn Regensburg dreht sich derweil das Torwartkarussell. Stammkeeper Jonas Urbig kehrt nach seiner Leihe vorerst zum 1. FC Köln zurück. Auch Dejan Stojanovic und Thorsten Kirschbaum (beide Ziel unbekannt) verlassen den Verein.

Nun konnte der Jahn möglicherweise den Stammkeeper für die kommende Saison vorstellen. Felix Gebhardt kommt vom FC Basel nach Regensburg und unterschreibt bis 2026. Zuletzt spielte der 21-Jährige leihweise beim Halleschen FC und verhalf diesem in 36 Einsätzen zum Klassenerhalt. Zusätzlich kommt Linksverteidiger Bryan Hein vom Hamburger SV II zum SSV (Vertrag bis 2025).

Und was machen die Hallenser ohne ihre Nummer eins aus der zurückliegenden Saison? Sven Müller kommt von Dynamo Dresden zurück an die Saale und habe den Anspruch, die Nummer eins in Halle zu sein, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der 27-Jährige spielte bereits von 2020 bis 2022 in Halle, war aber bei der SGD zuletzt nur die Nummer zwei.