MSV Duisburg: Bleibt er oder geht er? Kolja Pusch hat eine Entscheidung getroffen

Bei drei Spielern des MSV Duisburg standen bis dato hinter der Zukunft noch Fragezeichen. Eine Antwort gab es am Mittwoch, 21. Juni.

Lukas Rader, Benjamin Girth und Kolja Pusch waren bisweilen die drei Spieler beim MSV Duisburg, deren Verträge zum 1. Juli 2023 auslaufen, aber die Zukunft noch ungeklärt ist.

Bei Kolja Pusch muss man nun sagen, dass die Zukunft ungeklärt war. Denn seit Mittwoch, 21. Juni 2023, ist klar: Pusch wird auch weiter in Zebra-Streifen auflaufen. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim Spielverein jetzt für eine weitere Spielzeit bis zum Sommer 2024 verlängert. Das gab der MSV offiziell bekannt.

"Kolja hat seine fußballerischen Qualitäten und seine Bedeutung für unsere Mannschaft in den beiden Jahren hier unter Beweis gestellt, ohne dabei sich in den Vordergrund zu stellen", sagt Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp über den 30-Jährigen. "Kolja ist ein absoluter Teamplayer!"

Cheftrainer Torsten Ziegner ergänzt: "Kolja tut uns mit seiner Erfahrung und seiner Rolle innerhalb der Kabine extrem gut. Den jungen Spielern kann er mit seiner Art Halt geben; zudem wird Kolja mit seinen Standardsituationen und seiner Spielintelligenz weiterhin ein Eckpfeiler der Mannschaft sein."

Der MSV sticht als Traditionsverein in einer aufregenden 3. Liga hervor. Daher bin ich besonders stolz, weiterhin ein Teil des Spielvereins sein zu dürfen Kolja Pusch

Der Mittelfeldspieler schnürt seine Schuhe seit 2021 an der Wedau und war ablösefrei vom KFC Uerdingen gekommen. In der vergangenen Saison gelangen ihm bei 32 Drittliga-Spielen fünf Tore und drei Vorlagen, in seiner MSV-Premieren-Spielzeit waren es bei 31 Liga-Einsätzen 4 Tore und 7 Assists gewesen. Insgesamt kommt er auf 63 Drittligaspiele und sechs Pokal-Begegnungen im Duisburger Trikot.

"Ich möchte weiterhin in Zebra-Streifen Tore und Vorlagen liefern. Ich sehe mich als Offensivspieler und als Verteidiger in vorderster Reihe. Mit diesem Spirit will ich gemeinsam mit der Mannschaft daran arbeiten, mehr Heimsiege zu feiern. Der MSV sticht als Traditionsverein in einer aufregenden 3. Liga hervor. Daher bin ich besonders stolz, weiterhin ein Teil des Spielvereins sein zu dürfen", sagte Pusch zu seiner Entscheidung.

Nach RevierSport-Informationen stand Pusch auch beim SSV Ulm und FC Erzgebirge Aue sehr hoch im Kurs.

Die Vertragssituation beim MSV Duisburg im Überblick:

Auslaufende Verträge (2): Lukas Raeder, Benjamin Girth

Länger gebunden:

Bis 2024 (18): Vincent Müller, Maximilian Braune, Sebastian Mai, Marvin Senger, Baran Mogultay, Niklas Kölle, Rolf, Feltscher, Marvin Bakalorz, Marvin Knoll, Niclas Stierlin, Jonas Meichelbrink, Caspar Jander, Alaa Bakir, Julian Hettwer, Chinedu Ekene, Philipp König, Joshua Bitter, Kolja Pusch

Bis 2025 (2): Tobias Fleckstein, Hamza Anhari

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim)

Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp, Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani, Leroy Kwadwo, Vincent Gembalies (alle Ziel unbekannt)