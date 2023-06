RWE: 17 (!) Abgänge möglich - Duo weckt Interesse in der Oberliga

Rot-Weiss Essen hat in diesem Sommer schon elf Spieler verabschiedet. Sechs weitere Akteure würde RWE gerne noch von der Gehaltsliste bekommen.

Mit Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler und Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt) hat Rot-Weiss Essen elf Spieler verabschiedet.

Sechs weitere Akteure könnten hinzukommen. Und so würde RWE am Ende vielleicht auf satte 17 (!) Abgänge kommen. Denn klar ist, dass Timur Mehmet Kesim, Nico Haiduk, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Ben Heuser und Clemens Fandrich trotz laufender Verträge bis Sommer 2024 in den sportlichen Planungen von RWE keine Rolle mehr spielen. "Ja, für die Jungs wird es sehr schwer. Wir jagen niemanden vom Hof, aber werden diesen Spielern bei einem Wechsel auch keine Steine in den Weg legen", erklärte RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann jüngst gegenüber RevierSport.

Und es kommt Bewegung in einige Personalien. Wie RevierSport erfuhr, hat der westfälische Oberligist SG Wattenscheid 09 Interesse an Haiduk signalisiert. Es ist auch schon zu ersten Gesprächen gekommen. Der Ausgang ist aber offen. Klar ist, dass der 19-Jährige erst einmal seinen Vertrag an der Hafenstraße auflösen muss.

Und auch bei Stürmer Timur Mehmet Kesim tut sich etwas. Nach RS-Informationen sind einige Oberligisten an dem Angreifer dran. Er und seine Berater führten schon mehrere Gespräche. Eine finale Entscheidung ist hier aber noch nicht gefallen. Zuletzt zeigte auch Oberliga-Aufsteiger Mülheimer FC 97 Interesse an Kesim. Doch dieser lehnte einen Wechsel zum MFC 97 ab. Und: Ein Verbleib in Wattenscheid, hierhin war Kesim in der vergangenen Saison von RWE ausgeliehen, ist vom Tisch. Der Stürmer lehnte ein Vertragsangebot der SGW ab. Bleibt für RWE zu hoffen, dass die anderen Oberliga-Offerten Kesim besser gefallen, damit er in Vertragsauflösungsverhandlungen mit dem Drittligisten tritt.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Spieler die, trotz Verträgen bis 2024 keine Rolle mehr spielen: Timur Mehmet Kesim, Nico Haiduk, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Ben Heuser, Clemens Fandrich

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)