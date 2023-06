Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim frischt seinen Kader auf. Ein ehemaliger Schalke-Verteidiger beerbt nun Alexander Rossipal.

Der SV Waldhof Mannheim hat die Verpflichtung von Jonas Carls bekannt gegeben. Der 26-jährige Linksverteidiger kommt ablösefrei vom SC Paderborn.

"Wir sind glücklich über Jonas Schritt zu uns nach Mannheim. Früh haben wir gemerkt, dass er charakterlich und sportlich sehr gut in die Mannschaft passt. Durch seine Erfahrung und seine Qualitäten wird er uns weitere Stabilität im Defensivverbund geben. Mit seiner Geschwindigkeit wird er zudem Impulse in unser Offensivspiel bringen. Wir haben uns lange und intensiv um ihn bemüht und freuen uns auf die bevorstehende Zusammenarbeit", sagt Mannheims Sport-Geschäftsführer Tim Schork.

Carls, der im Sommer 2021 ablösefrei vom FC Schalke 04 zu Paderborn wechselte, kam vergangene Saison in der 2. Bundesliga nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Neunmal wurde er eingewechselt (eine Vorlage), in der Startelf stand er nie.

Carls' Rolle dürfte sich in der 3. Liga nun ändern. Beim SV Waldhof soll er den bisherigen Stamm-Linksverteidiger Alexander Rossipal beerben. Der 27-Jährige schließt sich nach zwei Jahren in Mannheim - ebenfalls ablösefrei - Zweitligist Hansa Rostock an.

"Ich weiß, was mich kommende Saison in Mannheim für eine tolle Stimmung im Stadion erwartet. Meine Entscheidung zum Vertragsabschluss konnte ich nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen sowie aufgrund der allgemein positiven Atmosphäre im Umfeld des Vereins mit voller Überzeugung treffen", sagte Carls, der insgesamt 65-mal bei der Zweitvertretung und einmal in der Bundesliga für Schalke 04 auflief.

Carls weiter: "Ich freue mich, bei einem Traditionsverein wie dem SV Waldhof Mannheim den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und blicke hochmotiviert auf die kommende Spielzeit."

Nach einer enttäuschenden Saison (Platz sieben) ist Carls wohl nur eines von mehreren neuen Gesichtern, die diesen Sommer in Mannheim erwartet werden. Auch auf der Trainerbank. Dort sitzt statt Christian Neidhart nun Rüdiger Rehm.