SC Verl: Nächster Neuer! Abwehrspieler vom FC Schalke 04 II kommt

Der Sportclub Verl hat seinen nächsten Neuzugang für die kommende Drittliga-Spielzeit vorgestellt.

Der Sportclub Verl verpflichtete Linksverteidiger Gideon Guzy vom Regionalligisten FC Schalke 04 II. Es ist der fünfte Verler Zugang.

Guzy (20) wurde seit 2016 in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet und kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga West elfmal zum Einsatz.

"Gideon ist ein moderner Außenverteidiger, der zudem sehr gut ausgebildet wurde. Wir sind nun auf dieser Position ideal besetzt", freut sich Verls Sportchef Sebastian Lange.

Zwei Torhüter wollen die Verler noch verpflichten, dann steht der Kader. Lange: "Die Namen sind uns geläufig (lacht). Wir müssen die Jungs nur noch offiziell präsentieren. Man kann sagen, dass wir erst einmal durch sind."

Derweil geht die Suche nach einem neuen Trainer weiter. Im Rennen sind nach RevierSport-Informationen allen voran Mark Zimmermann (zuletzt 1. FC Köln II) und der aktuelle U19-Trainer von Borussia Mönchengladbach Alexander Ende. Michel Kniat verließ Verl bekanntlich innerhalb Ostwestfalens zu Arminia Bielefeld.

"Klar ist, dass es Mitch Kniat kein zweites Mal gibt. Er ist ein Original. Es geht darum, dass der neue Mann die von Kniat entwickelte Spielphilosophie weiterführt. Diese ist jetzt schon ein Stück Verler DNA. Und dann muss er natürlich auch seine Ideen mitbringen. Priorität genießt aber, dass er charakterlich einwandfrei ist und einfach zu uns, zu der Mannschaft passt. Er muss ein guter empathischer Mensch sein", erklärte Verls Präsident Raimund Bertels zuletzt gegenüber RevierSport.

Er ergänzte: "Wie gesagt: Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Ich hoffe, dass wir diese dann in der nächsten Woche präsentieren können.

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel, Fabian Pekruhl

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Fabio Gruber (FC Augsburg II), Gideon Guzy (FC Schalke 04 II)

Mittelfeld: Joscha Wosz, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Presley Pululu, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Nicolas Sessa

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Mateo Biondic, Eduard Probst, Robin Friedrich (Hannover 96 II)