3. Liga: 1860 München gibt Abschied von Sportchef bekannt

1860 München und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel trennen sich in diesem Sommer. Der 51-Jährige wechselt nach Österreich.

Was sich in den letzten Tagen bereits angebahnt hatte, machte 1860 München am Donnerstagvormittag offiziell. Der Drittligist und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel gehen künftig getrennte Wege. Der 51-Jährige wechselt zu Austria Klagenfurt in seine Heimat Österreich. Nach fünfeinhalb Jahren am Stück und insgesamt knapp einem Jahrzehnt zieht Gorenzel einen Schlussstrich unter seine Zeit beim TSV.

Der Fußballlehrer heuerte Anfang 2018 als Sportlicher Leiter in der bayrischen Landeshauptstadt an. Es war der Beginn seiner dritten Amtszeit im Verein. Zuvor hatte er bereits als Co-Trainer (2006 bis 2008) und Coach der U17 (2014 bis 2015) für die "Löwen" gearbeitet.

Mit Gorenzel gelang 1860 im Sommer 2018 die Rückkehr in die 3. Liga. Anfang 2019 stieg er zum Geschäftsführer Sport auf. Und als es in der abgelaufenen Saison kriselte, sprang der Österreicher für einige Wochen als Interimstrainer der Profis ein. Jetzt zieht es ihn nach Klagenfurt.

"Ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier erleben durfte und die mich beruflich und als Person sehr geprägt hat. In den vergangenen Jahren habe ich den TSV 1860 München in allen seinen Facetten kennengelernt und eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit mit vielen Erfahrungen erlebt, welche ich nun in das dritte Drittel meiner Laufbahn mitnehme", erklärte er in einem Beitrag auf der Vereinshomepage.

Zugleich bedankte sich Gorenzel "bei allen Spielern, Trainern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zusammenarbeit und die Unterstützung und vor allem bei den fantastischen Fans, welche den TSV 1860 München immer treu zur Seite stehen". Der Funktionär weiter: "Ich freue mich nun auf meine neue Aufgabe in meiner Heimat, die ich mit der gleichen Freude und Hingabe angehen werde, und dem TSV 1860 München drücke ich die Daumen für die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen."