Preußen Münster: Teklab offiziell bei Europa-League-Teilnehmer vorgestellt

Von der Regionalliga bis nach Europa - diesen Sprung wagt Preußen Münsters Henok Teklab. Der Flügelflitzer unterschreibt bis 2027 bei Royale Union Saint-Gilloise.

Seit einigen Wochen war der Wechsel bereits quasi beschlossene Sache, nun ist er auch offiziell. Henok Teklab wagt den Sprung aus der Regionalliga West bis in die Europa League. Der 24-Jährige wechselt vom SC Preußen Münster zu Royale Union Saint-Gilloise.

Die Belgier sorgten in der vergangenen Saison international für Aufsehen. Als Tabellenzweiter der Jupiler Pro League durfte Saint-Gilles sogar in der Champions League Qualifikation ran, scheiterte dort aber an den Glasgow Rangers. Damit war die Europa-Reise jedoch noch lange nicht beendet.

Weiter ging es in der Europa League, wo sich Saint-Gilles den Gruppensieg vor Union Berlin, dem SC Braga und Malmö FF sicherte. Schon im Achtelfinale gab es das erneute Wiedersehen mit den Berlinern. Nach einem turbulenten 3:3 im Hinspiel feierte RUSG einen beeindruckenden 3:0-Auswärtserfolg und zog in die nächste Runde ein. Im Viertelfinale war gegen Bayer Leverkusen allerdings Schluss (1:1/1:4).

Auch in der zurückliegenden Spielzeit war Saint-Gilles in Belgien wieder oben dabei und hatte bis zum letzten Spieltag sogar Chancen auf die Meisterschaft. Am Ende reichte es aber nur zu Platz drei. Allerdings: Da Meister Royal Antwerpen auch den Pokal gewonnen hat, darf sich Teklab in der neuen Saison auf die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation freuen.

Teklab geht den Undav-Weg

Der Sprung von Teklab erinnert an den von Deniz Undav – nur noch extremer. Der Stürmer wechselte 2020 vom SV Meppen zu Saint-Gilles, zunächst von der deutschen dritten in die belgische zweite Liga. Mit den Belgiern feierte allerdings auf Anhieb die Zweitligameisterschaft und glänzte im Folgejahr auch im Oberhaus mit 25 Toren und zehn Vorlagen in 33 Spielen. RUSG dominierte die Liga, verspielte den Vorsprung aus der Hauptrunde allerdings in der Meisterrunde noch und wurde am Ende nur Zweiter. Für Undav machte sich die Saison dennoch bezahlt, er wechselte in die Premier League zu Brighton & Hove Albion.

Für Teklab geht es nun also gleich aus der vierten in die erste Liga und bis nach Europa. Der gebürtige Frankfurter, der in der vergangenen Regionalliga-Saison sechs Tore und zwölf Vorlagen zum Aufstieg beisteuerte unterschreibt bis 2027. In Saint-Gilles trifft er unter anderem auf Dennis Eckert-Ayensa, der in der Jugend für Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach spielte und 2022 aus Ingolstadt nach Belgien wechselte. Dort kam er allerdings – auch aufgrund von Verletzungen – bislang kaum zum Zug (wettbewerbsübergreifend 456 Minuten Einsatzzeit, zwei Tore, zwei Vorlagen).