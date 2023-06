3. Liga: Sandhausen holt nächsten Kracher! 146-maliger Zweitligaspieler unterschreibt

Wie ernst es der SV Sandhausen mit der sofortigen Rückkehr in die 2. Bundesliga meint, unterstreicht einmal mehr der nächste Transfer.

Der SV Sandhausen ist nach elf Jahren in der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen. Lange will sich der Klub aus Baden-Württemberg nicht mit der Drittklassigkeit zurfrieden geben. Die Transfers lassen auf jeden Fall aufhorchen. Wie auch dieser.

Sebastian Stolze trägt ab sofort das Trikot des SV Sandhausen: Der 28-jährige Offensivmann kommt von Zweitligist Hannover 96 an den Hardtwald. Der Mann für den rechten Flügel lief bereits 146-mal (23 Tore, 18 Vorlagen) in der 2. Bundesliga auf.

"Sebastian Stolze bringt sehr viel Erfahrung mit und hat definitiv die Qualität, in der 2. Liga zu spielen. Wir sind deshalb heilfroh, dass er sich entschieden hat, an den Hardtwald zu wechseln. Der Wechsel ist für ihn kein Rückschritt, sondern ein Zwischenschritt auf unserem Weg in die 2. Bundesliga", erklärt Sportdirektor Matthias Imhof.

Seit 2021 stand Stolze bei Hannover 96 unter Vertrag und kam verletzungsbedingt "nur" auf 41 Pflichtspiele für die Niedersachsen im Unterhaus sowie dem DFB-Pokal. In dieser Zeit schoss er drei Tore und legte drei weitere auf. Sein Zweitliga-Debüt feierte der Flügelstürmer bei Jahn Regensburg unter Trainer Achim Beierlorzer, wo er von 2017 bis 2021 seine Fußballschuhe schnürte und in 116 Pflichtspielen auf 36 Torbeteiligungen kam.

„Der SV Sandhausen hat sich schon zu einem frühen Zeitpunkt bei mir gemeldet, die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen dann durchweg positiv. Ich habe in Sandhausen eine familiäre Umgebung wiedergefunden, das hat mir ein gutes Gefühl für eine sportliche Veränderung gegeben“, so Stolze.

Ausgebildet wurde der Neuzugang in der Jugend bei Rot-Weiß Erfurt. 2014 wurde die U19 des VfL Wolfsburg auf den Rechtsaußen aufmerksam. Bei Wolfsburg lief Stolze in der Regionalliga Nord 80-mal für die Zweitbesetzung des VfL auf und erzielte 22 Treffer. Sieben weitere bereitete er vor. Danach ging es für ihn nach Regensburg, später Hannover. Und nun in Richtung Sandhausen.

Stolze ist nach Joe-Joe Richardson, Rouwen Hennings, Alexander Mühling, Luca Zander, Max Geschwill und Tim Maciejewski der siebte Neuzugang für die Saison 2023/24 bei den Sandhäusern.