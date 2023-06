Preußen Münster: Zweiter Zugang! Verstärkung aus der Regionalliga kommt

Der SC Preußen Münster hat seinen zweiten Zugang für die kommende Drittliga-Saison 2023/2024 vorgestellt.

Nach Daniel Kyerewaa vom FC Schalke 04 II hat der SC Preußen Münster mit Luca Bazzoli den zweiten Neuzugang verpflichtet. Wie Kyerewaa, der aus der West-Staffel kommt, war auch Bazzoli zuletzt in der Regionalliga, in der Südwest-Staffel, aktiv.

Der 22-jährige Defensivmann wechselt vom VfB Stuttgart II an die Hammer Straße. Bazzoli gehörte in den letzten beiden Jahren zum Stammpersonal in der Regionalliga-Mannschaft der Stuttgarter und durfte immer wieder auch bei den Bundesliga-Profis im Training mitwirken.

"Luca ist ein junger, großgewachsener und fußballerisch starker Spieler, auf den wir uns sehr freuen. Wir haben uns extrem um ihn bemüht und uns am Ende mit dem Weg, den wir hier gemeinsam gehen wollen, gegen große Konkurrenz durchsetzen können. Wir sind sehr glücklich, dass Luca sich genau dafür entschieden hat", sagt Peter Niemeyer, SCP-Geschäftsführer Sport, zur Verpflichtung und betont: "Wir sind absolut überzeugt von seiner Qualität!"

Ausgebildet wurde Bazzoli, der in Bad Homburg geboren wurde, beim FSV Frankfurt. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften und schaffte auch den Sprung zu den Profis, die zu dem Zeitpunkt in der Regionalliga Südwest spielten.

Anschließend schloss er sich zur Saison 2021/22 dem VfB Stuttgart II an, wo er gleich zur Stammkraft reifte. Insgesamt kommt Luca Bazzoli auf 104 Regionalliga-Einsätze. In der vergangenen Saison bestritt er 31 Spiele (ein Tor, drei Vorlagen).

Der neue Münsteraner Bazzoli selbst sagte nach seiner Unterschrift bei den Adlerträgern: "Ich habe sehr gute Gespräche mit Peter und dem Trainerteam geführt. Als ich hier vor Ort war und mir alles angeschaut habe und dazu weiß, wie die Fans hier unterstützen, habe ich große Lust auf Preußen Münster bekommen. Dazu habe ich gemerkt, dass der Verein richtig Bock auf mich hat und mir so das beste Gefühl vermittelt hat. Das war für mich ausschlaggebend."