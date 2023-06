3. Liga: Waldhof Mannheim präsentiert nach Trainer auch Flügelflitzer - Kommt auch Boyamba?

Nur einen Tag nach der Vorstellung von Rüdiger Rehm als neuen Trainer hat der SV Waldhof Mannheim auch den nächsten Spieler verpflichtet.

Mit Jalen Hawkins hat der SV Waldhof Mannheim einen weiteren Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Flügelflitzer wechselt vom FC Ingolstadt 04 an den Alsenweg und bringt die Erfahrung aus 44 Drittligaeinsätzen mit nach Mannheim. Zusätzlich stand Jalen Hawkins sechsmal in der 2. Bundesliga für die Schanzer auf dem Rasen.

"Mit Jalen beschäftigen wir uns schon seit langer Zeit. Der 22-jährige bringt eine enorm hohe Geschwindigkeit mit in unser Spiel und wird die offensive Außenbahn beleben. In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass er für die Aufgabe in Mannheim brennt und bei uns seinen nächsten Schritt gehen möchte. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass Jalen noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Nach Malwin Zok, Per Lockl und der Verlängerung mit Lucien Hawryluk haben wir jetzt frühzeitig in der Kaderplanung die Bedeutung der U23-Regelung berücksichtigt", sagt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

Ausgebildet wurde Jalen Hawkins unter anderem von 2015 bis 2018 in der Jugendakademie des FC Bayern München. Im Profibereich lief der dreimalige US-amerikanische Jugendnationalspieler unter anderem auch eine Halbsaison lang für den 1. FC Saarbrücken auf. Der 1,80 Meter große Flügelspieler zeichnet sich unter anderem durch seine hohe Geschwindigkeit aus. In der kommenden Spielzeit fällt der Deutsch-Amerikaner dazu unter die U23-Regel.

Waldhof Mannheim: Kehrt Boyamba zurück?

Gut möglich, dass die Mannheimer nach den Verpflichtungen der U23-Spieler demnächst auch mit einem großen Transfer aufhorchen lassen werden.

Laut der "Rhein-Neckar-Zeitung" soll Joseph Boyamba, der den TSV 1860 München verlässt, ein Thema für eine Rückkehr in die Kurpfalz sein. Der 26-Jährige war jedenfalls zuletzt immer wieder in der Stadt Mannheim zugegen. Von 2020 und 2022 absolvierte der 26-jährige Ex-Schalker und Wattenscheider 72 Begegnungen für den SV Waldhof und schoss dabei 24 Tore. Die Fans würden Boyamba sicherlich sehr gerne wieder in Mannheim sehen.