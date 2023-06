3. Liga: Neidhart-Nachfolger gefunden - Neuer Trainer für Mannheim

Waldhof Mannheim hat seinen neuen Trainer vorgestellt. Der Nachfolger von Christian Neidhart war bereits als Spieler für den Drittligisten aktiv.

Rüdiger Rehm kehrt als Trainer zum Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim zurück. Der 44-Jährige tritt die Nachfolge von Christian Neidhart an, dessen Vertrag nach dem verpassten Aufstieg aufgelöst worden war. Rehm war als Spieler von 1997 bis 2001 in 97 Spielen für den SV Waldhof aufgelaufen.

Als Trainer gelang dem gebürtigen Heilbronner unter anderem mit dem SV Wehen Wiesbaden der Aufstieg in die 2. Bundesliga und mit Großaspach der Sprung in Liga 3. Zuletzt war als Cheftrainer des FC Ingolstadt 04, wo er in der 3. Liga einen Punkteschnitt von 1,55 Punkten pro Spiel erreichte.

"Unser Ziel war es einen Trainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit dem Verein und dem gesamten Umfeld identifizieren kann", so Tim Schork, Geschäftsführer Sport der Mannheimer. "Nicht nur als Spieler beim SV Waldhof, sondern auch in den letzten Jahren als Trainer verkörpert Rüdiger viel Leidenschaft, Überzeugung und Intensität.

Ein weiterer Pluspunkt sei, dass Rehm die Liga sehr gut kenne und in den gemeinsamen Gesprächen gezeigt habe, für die Aufgabe beim SVW zu brennen. "Diese Werte benötigen wir auf und neben dem Platz."

Rehm selbst zeigt sich voller Tatendrang: "Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl wieder am Alsenweg und im Carl-Benz-Stadion arbeiten zu dürfen. Als Spieler habe ich hier bereits eine tolle Zeit gehabt. Nach den ersten Gesprächen mit Tim Schork und war für mich schnell klar, dass ich mir eine Zukunft in Mannheim als Trainer gut vorstellen kann."

Jetzt gehe es zunächst darum, die weitere Kaderplanung mitzugestalten. "Wir haben bereits ein gutes Grundgerüst und schon einiges an Vorarbeit geleistet. Parallel freue ich mich Mannschaft und alle Mitarbeiter kennenzulernen. Gemeinsam packen wir es an."

Zwar wurde es nicht offiziell formuliert, doch der Arbeitsauftrag dürfte klar sein. Rehm soll das gelingen, was Neidhart nicht gelang: Waldhof zurück in die 2. Bundesliga zu führen.