Bielefeld: Arminia-Rekordspieler Fabian Klos hat über seine Zukunft entschieden

Fabian Klos war nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld aus der 2. Bundesliga am Boden zerstört. Nun hat er eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Fabian Klos hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der neuen Saison, dann in der 3. Liga, für Arminia Bielefeld spielen. Der Kapitän geht damit in seine 13. Serie.

In dieser Spielzeit überholte der Stürmer den bisherigen Rekordhalter Wolfgang Kneib (408 Pflichtspiele für Arminia Bielefeld) und kommt nach dem Ablauf der Saison 2022/23 auf 420 Einsätze im DSC-Trikot und 171 Tore.

"Fabian Klos ist ein Typ, er ist geradeaus und verlässlich. Als Rekordspieler und Rekordtorschütze hat er bei Arminia Bielefeld Maßstäbe gesetzt. Wir sind davon überzeugt, dass er für unsere völlig veränderte Mannschaft auf und neben dem Platz einen hohen Stellenwert haben wird. 'Fabi' steht wie kein Zweiter für Identifikation, Vereinstreue und Nahbarkeit. Deswegen ist es eine gute Nachricht für alle Arminen, dass er seinen Vertrag verlängert hat", erklärt Geschäftsführer Christoph Wortmann. "Grundsätzlich waren wir uns schon länger einig, aber natürlich war es wichtig, dass sich nun auch nochmal Michael Mutzel mit 'Fabi' austauscht."

"Wie jeder weiß, ist Fabian seit Jahren Armine durch und durch. In unserem Gespräch hat er mir mit Leidenschaft vermittelt, dass er sich für eine erfolgreiche Zukunft der Arminia einbringen und ein Teil der Neuausrichtung sein möchte", sagt Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Klos wechselte im Sommer 2011 von der 2. Mannschaft des VfL Wolfsburg nach Bielefeld. Mit dem DSC feierte er 2013 und 2015 die Aufstiege in die 2. Bundesliga sowie 2020 die Zweitliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bundesliga. In den zwei Bundesliga-Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 erzielte Klos in 59 Spielen acht Treffer. In der vergangenen Zweitligasaison der Angreifer 30 Mal zum Einsatz (inklusive Relegation) und traf sieben Mal.

Klos erklärte nach seiner Vertragsverlängerung: "Es macht mich stolz, unsere Farben noch ein weiteres Jahr zu tragen. Ich bin davon überzeugt, unserer neuen Mannschaft und dem Verein sportlich noch einiges geben zu können. Schon nach dem ersten Gespräch mit Christoph Wortmann war klar, dass wir weiter in eine gemeinsame Richtung gehen wollen. Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar. Das Gespräch mit Michael Mutzel hat diesen Eindruck noch weiter gefestigt. Mein Anspruch an mich selbst ist es, beim Neuaufbau einer Mannschaft zu helfen, die uns allen wieder Spaß macht und alle Arminen gerne ins Stadion gehen lässt. Lasst es uns alle gemeinsam angehen!"