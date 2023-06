SC Verl: 17 Tor-Beteiligungen in der Regionalliga! Sportclub kommt an die Poststraße

Der Sportclub Verl hat den nächsten Spieler für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Es kommt ein Stürmer aus der Regionalliga.

Sebastian Lange hatte es am Wochenende gegenüber RevierSport angekündigt: "Am Montag kommt ein Stürmer." Nun ist auch bekannt, wen der Sportchef des SC Verl meinte. Robin Friedrich (20) wechselt aus Niedersachen von Hannover 96 II nach Ostwestfalen.

In der Saison 2022/2023 war Friedrich, der nicht nur in Hannover sondern auch bei RB Leipzig ausgebildet wurde, in 34 Spielen an 17 Toren beteiligt (acht Treffer, neun Vorlagen).

Lange zum Transfer: "Robin bringt alles mit, um erfolgreich in der 3. Liga zu sein: Torgefahr, Power und Tempo. Er wurde sehr gut ausgebildet und passt ideal zu unserer Spielidee. Er kann bei uns in Ruhe den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Dabei begleiten wir ihn gerne und sind sicher, dass er für uns eine Bereicherung sein wird."

Drei weitere Spieler sollen noch kommen. Die Verler sind mit diesen Jungs auch einig. Die Namen will Lange aber noch nicht verraten. Nur so viel: "Es kommen noch ein Linksverteidiger und zwei Torhüter. Wann wir diese Jungs vorstellen, steht aber noch nicht fest. Die Namen sind uns aber geläufig (lacht). Man kann sagen, dass wir erst einmal durch sind."

Wer die neuen Spieler und den Verler Kader 2023/2024 trainieren wird, kann Lange aber noch nicht zu einhundert Prozent beantworten. Auch er hat den RevierSport-Artikel gelesen, in dem SCV-Erfolgstrainer Michel Kniat mit Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht wird. Sein kurzes Statement: "Dazu kann und will ich mich aktuell nicht äußern." Ein Dementi hört sich mit Sicherheit anders an.

Der Kader 2023/2024 des SC Verl im Überblick:

Tor: Leon Nübel, Fabian Pekruhl

Abwehr: Torge Paetow, Daniel Mikic, Nick Otto, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Fabio Gruber (FC Augsburg II)

Mittelfeld: Joscha Wosz, Tom Baack, Oliver Batista Meier, Ilya Polyakov, Presley Pululu, Maximilian Franke, Maximilian Wolfram, Mael Corboz, Leon Bürger, Nicolas Sessa

Angriff: Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Mateo Biondic, Eduard Probst, Robin Friedrich (Hannover 96 II)