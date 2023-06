RWE: Mit diesem Budget plant Rot-Weiss - das sagt Uhlig zum Saisonziel 2023/2024

Es ist noch weit hin, bis die Drittliga-Spielzeit 2023/2024 angepfiffen wird. Die Teams befinden sich aktuell in den Planungen. So auch Rot-Weiss Essen.

Die Fans von Rot-Weiss Essen warten nach der Verpflichtung von Vinko Sapina (SC Verl) sehnlichst auf weitere Verstärkungen. Die Verantwortlichen um Vorstandschef Marcus Uhlig, Sportdirektor Christian Flüthmann und Kaderplaner Marcus Steegmann arbeiten quasi rund um die Uhr am neuen RWE-Kader.

Doch zu vermelden gibt es aktuell nichts, noch nichts. Täglich könne sich das ändern - wie die Verantwortlichen gegenüber RevierSport berichteten.

RWE hat in der Kaderplanung aktuell einige Baustellen. Denn neben neuen Spielern muss die sportliche Führung auch zusehen, dass einige Akteure von der Gehaltsliste kommen. RS hatte bereits geschrieben, dass sieben Mann trotz laufenden Verträge bis zum Sommer 2024 sportlich keine Rolle mehr spielen. Dass mögliche Abfindungen das Budget belasten, liegt auf der Hand.

Stichwort Budget 2023/2024: Der Etat für die Drittliga-Mannschaft bleibt nach aktuellem Stand unverändert. In der Saison 2022/2023 hatte Rot-Weiss Essen nach RevierSport-Informationen rund fünf Millionen Euro für das Profiteam zur Verfügung. Das würde aktuell wohl einen Rang knapp unter den "Top 10" des "Drittliga-Etat-Rankings" bedeuten.

Marcus Uhlig erklärt: "Stand jetzt haben wir für die neue Saison das gleiche Budget wie für die abgelaufene Serie. Aber wir arbeiten daran, dass wir dieses Budget erhöhen können. Wann das klappt, in welcher Höhe das klappt, kann ich aktuell nicht sagen. Aber daran arbeiten wir selbstverständlich mit Hochdruck."

Kein Wunder, dass Vorstandschef Uhlig aktuell auch keine konkrete Zielsetzung ausgeben will. Uhlig sagt dazu nur so viel: "Wir haben jetzt Anfang Juni und die Saison beginnt am 4. August. Und das Transferfenster schließt am 1. September. Von daher wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine präzise Antwort unseriös. Aktuell sagen wir: Wir nehmen uns vor, eine bessere Saison als die letzte Spielzeit zu spielen. Daran wird gearbeitet, dafür stellen wir vieles neu auf. Konkreter können wir dann gerne rund um den Ligastart oder am 1. September sprechen." Dann endet das Sommertransferfenster. Bis dahin hat RWE noch einiges zu tun.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

[b]Spieler die, trotz Verträgen bis 2024 keine Rolle mehr spielen: Timur Mehmet Kesim, Nico Haiduk, Sascha Voelcke, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Ben Heuser, Clemens Fandrich

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)