3. Liga: Von einem Bundesligisten - Dresden verpflichtet Abwehrspieler

Dynamo Dresden hat einen bisher ausgeliehenen Spieler fest verpflichtet. Er kommt von einem Bundesligisten.

Dynamo Dresden hat Linksverteidiger Kyu-Hyun Park fest verpflichtet.

Der 22-Jährige, der bereits in der vergangenen Spielzeit als Leihspieler vom SV Werder Bremen die Schuhe für Schwarz-Gelb schnürte und 16 Drittliga-Einsätze (kein Tor, eine Vorlage) verbuchte, wird weiterhin im Dynamo-Trikot auflaufen. Er verfügt nun über ein bis zum 30. Juni 2026 gültiges Arbeitspapier.

"Kyu-Hyun Park hat sich im vergangenen Jahr bei uns gut entwickelt und konnte sich gerade durch seine starken Leistungen im Saisonendspurt zuletzt in den Fokus rücken. Wir sind der Überzeugung, dass er uns mit seinem Zweikampfverhalten, seiner Dynamik und Aggressivität sowie seinem starken linken Fuß auch in der kommenden Saison helfen wird", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Zu seinem Verbleib in Elbflorenz sagte Kyu-Hyun Park: "Ich freue mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren für Dynamo Dresden auf dem Platz stehen darf. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen. Wir haben eine starke Rückrunde gespielt, auf die wir in der nächsten Saison von Beginn an unbedingt aufbauen wollen."

Park kam im Jahr 2019 aus seinem Heimatland Südkorea nach Deutschland, um beim SV Werder Bremen anzuheuern. Nach einer Spielzeit im Nachwuchs der Grün-Weißen, rückte er in den Profikader auf, ehe er zur Saison 2022/2023 in die sächsische Landeshauptstadt ausgeliehen wurde.

Derweil wurden mit Kapitän Tim Knipping, Patrick Weihrauch, Robin Becker, Michael Akoto und Max Kulke fünf Spieler im Laufe der Woche von Sportgeschäftsführer Ralf Becker über die Entscheidung informiert, dass sie keine neuen Vertragsangebote für die kommende Saison erhalten werden.

Dynamo Dresden: Knipping wohl nach Braunschweig - was wird aus Arslan?

Knipping, der einst auch für Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga West spielte, wurde schon zuletzt mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Die Bild-Zeitung berichtete, dass der 30-Jährige auf der Liste von Zweitligist Eintracht Braunschweig steht. Gut möglich, dass sich der Innenverteidiger mit den Braunschweigern längst einig ist.

Stichwort 2. Bundesliga: 23-Tore-Mann Ahmet Arslan, der im Trikot der SGD Torschützenkönig in der 3. Liga wurde, steht eigentlich ab dem 1. Juli 2023 wieder beim Zweitligisten Holstein Kiel unter Vertrag. Doch hier soll das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Die Dresdner sollen sich auf einen Arslan-Verbleib Chancen ausrechnen.