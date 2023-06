1860 München: U19-Nationalspieler wechselt in die 2. Liga - Rückleihe geplatzt

1860 München muss ein Talent in die 2. Bundesliga ziehen lassen. Eine Rückleihe des U19-Nationalspielers ist geplatzt.

Dass U19-Nationalspieler Marius Wörl 1860 München in diesem Sommer verlassen wird, hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet. Seit diesem Donnerstag steht der neue Verein des Münchener Eigengewächses fest: Wörl wechselt zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler geht ablösefrei zu den Niedersachsen und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Wörl war in der abgelaufenen Drittliga-Saison der Durchbruch bei 1860 gelungen. In der Rückrunde avancierte er zum Stammspieler, insgesamt bestritt er 18 Partien in der Liga.

Die Münchener hätten den Youngster trotz Wechsel gerne weiterhin in ihrem Trikot gesehen. Er sollte per Rückleihe in der nächsten Spielzeit wieder für sie auflaufen. Es sei jedoch keine Einigung darüber zustande gekommen, teilte Hannover im Rahmen der Transferverkündung mit.

"Marius ist ein Spieler mit viel Potenzial. Wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel", freut sich 96-Sportdirektor Marcus Mann über den Neuzugang. "Mit ihm gehen wir unseren Weg, auf junge Talente mit Perspektive zu setzen, konsequent weiter. In der Rückrunde hat Marius sich bei 1860 München in der Stammelf etabliert. Für sein Alter ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit."

Den Sprung ihn die zweite Liga traue man Wörl bereits zu, so Mann weiter. "Trotzdem kann es auch eine Option sein, dass er für die kommende Saison noch einmal verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln." Zu 1860 München aber nicht, das ist bereits klar.

Damit steht nun der nächste Abgang nach Raphael Holzhauser (OH Leuven/Leihende), Marcel Bär, Joseph Boyamba, Semi Belkahia, Yannick Deichmann, Quirin Moll, Daniel Wein (alle Ziel unbekannt), Marius Willsch und Stefan Lex (beide Karriereende) fest.

Externe Neuzugänge hat der TSV nach der durchwachsenen Saison noch nicht vermeldet. Nach aktuellem Stand kehren nur Lorenz Knöferl und Michael Glück von ihren Leihstationen bei Carl Zeiss Jena und Hessen Kassel zurück.