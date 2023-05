SC Verl: Nächste Vertragsverlängerung - Innenverteidiger kommt aus der Regionalliga

VfL Bochum 100 Millionen Euro Umsatz als Ziel - "es kommt immer mehr Geld rein"

Der VfL Bochum kann in der neuen Saison mit ganz anderen Zahlen planen. Der Etat für die Profis steigt, zudem peilt der Klub eine Marke beim Umsatz an, die es so noch nicht gab.