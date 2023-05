3. Liga: Acht Spieler, inklusive Vermeij, verlassen SCF II - 1860-Profi wird von Fans beschimpft

Das Saisonfinale in der 3. Liga hatte es in sich. Neben dem dramatischen Aufstiegskampf gab es aber auch bei anderen Klubs einige interessante Dinge zu berichten. Allen voran Abgänge.

Der SC Freiburg II, vielleicht neben der SV Elversberg, die große Überraschung der 3. Liga-Saison 2022/2023 verabschiedete am letzten Spieltag gleich acht Profis.

Am Rande des 2:0 der Freiburger U23-Mannschaft gegen den SV Meppen wurden Philipp Treu (FC St. Pauli), Lars Kehl, André Barbos, Daniels Ontuzans, Julian Guttau (alle Ziel unbekannt), Yannik Engelhardt (Werder Bremen, war ausgeliehen) und Andi Hoti (Inter Mailand, war ausgeliehen) verabschiedet.

Der achte im Bunde ist Vincent Vermeij, der die Freiburger auch mit unbekanntem Ziel verlässt. Der 28-jährige Niederländer steht nicht nur aufgrund seiner starken Quote - 15 Tore, sechs Vorlagen - auf einigen Wunschzetteln. Neben Zweitligisten soll auch Rot-Weiss Essen bei Vermeij zumindest vorgefühlt haben - RevierSport berichtete.

"Vincent Vermeij ist ein herausragender Stürmer, aber Stand heute für uns nicht realistisch", sagte RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann noch am 16. Mai. Bleibt abzuwarten, wo der ehemalige Duisburger Vermeij letztendlich unterschreiben wird. Die 2. Bundesliga soll jedenfalls sein anvisiertes Ziel sein.

1860 München: Fans beschimpfen Abgang Yannick Deichmann

In die 2. Bundesliga will eigentlich auch Yannick Deichmann wechseln. Der aktuelle 1860-München-Profi verlässt die Löwen, aber wird wohl in der 3. Liga bleiben. Der FC Ingolstadt soll der Favorit auf eine Deichmann-Verpflichtung sein. Dass Deichmann die Sechziger verlässt, finden die Fans gar nicht gut und ließen ihrem Frust beim Spiel in Zwickau - 1300 1860-Anhänger begleiteten die Mannschaft zum FSV - freien Lauf. Sie beschimpften Deichmann.

1860-Kapitän Stefan Lex, der seine Karriere beenden wird, sagte gegenüber "Magenta TV": "Es geht um nichts mehr, trotzdem ist der Block voll. Er betonte aber auch: "Vor dem Spiel hab ich vereinzelte Beleidigungen gegen den Deichi gehört. Das fand ich nicht gut. Er hat die Knochen hingehalten. Da kann man unzufrieden sein, wenn er weggeht, aber Beleidigungen, sind zu viel."