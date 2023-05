Drittligist Rot-Weiss Essen beendete am Samstag die Saison auf dem 15. Tabellenplatz. Nach der Partie wurden acht Abgänge offiziell verabschiedet.

Eine sehr turbulente, kurzweilige und spannende Drittliga-Saison endete für Rot-Weiss Essen am Samstagnachmittag mit dem Heimspiel gegen den SC Verl. Weil beide Mannschaften den Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach gebracht hatten, entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier, welches vor 15.597 Fans an der Hafenstraße 2:2-Unentschieden endete.

So richtig emotional wurde es dann aber erst nach dem Abpfiff. Wie beim letzten Heimspiel üblich, wurden alle Spieler verabschiedet, die RWE am Saisonende verlassen werden.

Mit Simon Engelmann, Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Kevin Holzweiler, Luca Wollschläger, Michel Niemeyer und Moritz Römling wurden insgesamt acht Akteure mit einem Bilderrahmen verabschiedet (der 10. Abgang Meiko Sponsel war nicht anwesend).

Engelmann, Herzenbruch und Kekfir wurden anschließend noch separat von den Fans an der Hafenstraße für ihre Leistungen im RWE-Trikot gefeiert. Für alle drei Aufstiegshelden gab es Sprechchöre vom ganzen Stadion und Standing Ovations – auch schon während des Spiels.

Als die eigentliche Zeremonie zu Ende war, wurden Engelmann, Herzenbruch und Kefkir noch vor der Westkurve gebührend verabschiedet. Der 30-jährige Herzenbruch stieg sogar auf den Zaun und stimmte mit einem Megafon minutenlang Fan-Lieder an.

Die Spieler, die uns verlassen, wurden wirklich toll verabschiedet. Christoph Dabrowski.

Klar ist: Die drei Routiniers waren ein wichtiger Bestandteil der letzten Jahre und Publikumslieblinge. Zusammen lief das Trio in 371 Pflichtspielen für Rot-Weiss Essen auf. Ihre Verdienste für Rot-Weiss Essen sind unbestritten.

Auch für Trainer Christoph Dabrowski war es ein besonderer Moment: "Die Spieler, die uns verlassen, wurden wirklich toll verabschiedet."





Noch ist die Zeit der Abgänge in Essen allerdings nicht ganz abgelaufen. Denn: Am kommenden Samstag (03. Juni, 16.15 Uhr) bestreitet RWE das letzte Spiel in dieser Saison – und das hat es in sich.

Im Niederrheinpokal-Finale duelliert sich die Elf von Coach Christoph Dabrowski mit Rot-Weiß Oberhausen um ein Ticket für die DFB-Pokal-Hauptrunde 2023/24. Vielleicht verabschieden sich Engelmann, Herzenbruch, Kefkir und Co. dann mit einem Titel von der Hafenstraße…