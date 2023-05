TuS Bövinghausen: So erklärt ein 299-maliger Drittligaspieler seinen Wechsel in die Oberliga

Vor gut einer Woche stellte der TuS Bövinghausen einen echten Kracher vor! Ein Mann, der fast 300 Spiele in der 3. Liga absolvierte, wird ab dem 1. Juli in der Oberliga spielen.

Der TuS Bövinghausen hat zur kommenden Saison einiges vor. Mit Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV) und Marcus Piossek (SV Meppen) stellte der Dortmunder Oberligist auch zwei erfahrene Drittligaspieler vor. Mit Marco Königs oder Christopher Kramer sind weitere Kaliber, diesmal für den Angriff, im Gespräch - RevierSport berichtete.

RevierSport hat mit dem 33-jährigen Marcus Piossek, der auf satte 299 Einsätze in der 3. Liga kommt, über seinen Wechsel nach Bövinghausen, in die 5. Liga, gesprochen.

Marcus Piossek, warum geht ein Profi wie Sie in die 5. Liga?

Im Endeffekt ist es so, dass ich jetzt auch 33 Jahre alt bin. Im März haben wir einen Sohn bekommen und sind von Bielefeld nach Unna gezogen. Da habe ich mich auch mit Regionalligisten in der Nähe beschäftigt und plötzlich kam der Anruf von Christian Knappmann. Wir kennen uns und schätzen uns schon länger. Wir haben sogar in Ahlen mal zusammengespielt. Die Gespräche mit ihm und Herrn Ajan Dzaferoski waren sehr interessant. Das Projekt ist sehr spannend und ich habe große Lust das mit 'Knappi' in Angriff zu nehmen. Er ist ein total positiv verrückter Mensch und Trainer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

Sie haben auch Regionalliga-Angebote gehabt. Reizt Sie diese Liga nicht mehr?

Doch, natürlich. Aber wir haben uns dreimal mit dem TuS getroffen und dann habe ich mich für Bövinghausen entschieden. Es gab auch Möglichkeiten in der Regionalliga zu spielen. Das ist schon richtig. Aber das TuS-Projekt ist sehr reizvoll. Vielleicht schaffen wir es ja dann in der Saison 2024/2025 mit Bövinghausen in der Regionalliga zu spielen.

Das Ziel für die kommende Saison dürfte klar sein, oder?

Ich habe das Gefühl, dass alle Leute den TuS Bövinghausen hassen, von mir aus können die Leute das auch tun. Das wird uns noch stärker machen! Ich habe mir mein eigenes Bild vom Verein gemacht und das ist positiv. Ich will mit Bövinghausen den maximalen Erfolg haben.

Sie sind in dieser Saison lange verletzt ausgefallen. Bekommt der TuS Bövinghausen den einen topfitten Marcus Piossek?

Ja, auf jeden Fall. Denn die Wahrheit ist, dass ich gar nicht verletzt war, sondern krankgeschrieben. Das ist eine längere Geschichte, die aktuell nicht hierhin gehört. Zu gegebener Zeit werde ich mich gerne im RevierSport dazu äußern.