RWE: Zweitliga-Flügelflitzer im Visier - Steegmann kennt ihn noch aus Viktoria-Zeit

Rot-Weiss Essen wird für die neue Saison um die zehn Zugänge präsentieren. Noch warten die Fans auf den ersten Neuen. Das Warten könnte in wenigen Tagen ein Ende haben.

Noch hat Rot-Weiss Essen keinen neuen Spieler vorgestellt. Aber: Die persönlichen Situationen der aktuellen Akteure sind nahezu alle geklärt. Heißt: In der Woche nach dem letzten Spieltag gegen den SC Verl wird RWE auch die ersten Zugänge vorstellen.

Einer der ersten Neuen, die an der Hafenstraße 97a in Essen-Bergeborbeck offiziell vorgestellt werden könnten, ist Lucas Cueto. Der Flügelflitzer des Karlsruher SC wird beim Zweitligisten keinen neuen Vertrag erhalten und ist bei RWE ein Thema.

Wie RevierSport erfuhr, gab es bereits mehrere Treffen zwischen der Cueto-Seite und Essens Kaderplaner Marcus Steegmann. Nach den Abgängen von Oguzhan Kefkir und Kevin Holzweiler (beide Ziel unbekannt) sowie der noch nicht geklärten Zukunft von Hannover-Leihgabe Lawrence Ennali haben die Essener auf den Flügeln natürlich Bedarf.

So viele Informationen muss Steegmann über Cueto gar nicht einholen. Denn den 27-jährigen gebürtigen Kölner kennt Steegmann noch bestens aus gemeinsamen Zeiten beim FC Viktoria Köln. Steegmann hatte den Offensivspieler, der auf beiden Flügeln, aber auch im Zentrum flexibel einsetzbar ist, bereits zur Saison 2020/2021 vom SC Preußen Münster zur Viktoria geholt.

Der Linksfuß entpuppte sich als Glückgriff. In 32 Spielen erzielte er elf Tore für die Viktoria. Der Lohn: Ein Zweijahresvertrag beim KSC. Nach 45 Zweitligaspielen (drei Tore, vier Vorlagen), davon 20 Einsätze in der laufenden Saison, ist im Sommer Schluss im Wildpark. Kein Wunder, dass Steegmann sich mit diesem vertragslosen Spieler beschäftigt und ihn gerne auch in Essen in der Viktoria-Form sehen würde.

Lucas Cueto: Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt er bisher für Preußen Münster

Cueto wurde im Nachwuchs von Bayer Leverkusen ausgebildet und spielte in der Jugend auch in London für West Ham, kehrte aber nach einer Saison nach Deutschland zum Bonner SC und dem 1. FC Köln zurück. Über die U21-Mannschaft des 1. FC Köln ging es für den Deutsch-Spanier in die Schweiz zum FC St. Gallen.

2017 heuerte er bei Preußen Münster (58 Spiele, neun Tore, vier Vorlagen) an, blieb drei Jahre und wechselte schließlich zur Viktoria nach Köln. Seit Sommer 2021 steht er beim Karlsruher SC unter Vertrag. Neben 40 Zweitliga-Spielen, kommt Cueto auf 86 Drittliga-Einsätze, 42 Regionalliga-West-Partien und 21 Begegnungen in der Schweizer Super League.

Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick:

Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05)

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze

bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz

Zugänge -

Zukunft offen: Lawrence Ennali

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Niklas Tarnat, Oguzhan Kefkir, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)